Lennart Meri ja Helle Meri tütar Tuule Meri (31) on õppinud Tartu ülikoolis inglise filoloogiat ning on praegu seotud Soomega.

Arnold Rüütlil (88, president 2001-2006) ja Ingrid Rüütlil on kaks tütart, Maris (58) ja Anneli (51). Maalikunstnikuna ERKI lõpetanud Maris Leif on oma sõnul näinud elus nälga ja näguripäevi. Mäletame 2006. aasta presidendivalimistele eelnenud nn Kadriorgia-juhtumit Maris Leifi tollal teismeliseeas tütardega, kes olid vanavanemate juurde kasvatada. Tüdrukutest on saanud tublid noored naised. Bioenergiatega tegelev Maris Leif on praeguseks võtnud endale nime Ungelo Dao. Ta tegeleb idamaade kunstiga ning korraldab tušimaalikursusi.

2006. aastal ilmus veel kõmu-uudis, et president Rüütlil on salapoeg. Izvestija väitel olevat president Arnold Rüütlil poeg, kes elab Peterburis kasuperes ning õpib Peterburi ülikoolis koos Vene presidendi Vladimir Putini tütardega. Pärast valimisi jäi kahtlus unustusehõlma.

Toomas Hendrik Ilvesel (62, president 2006-2016) on järeltulijaid neli.

Abielust Merry Bullockiga on poeg Luukas Kristjan (29) ja tütar Juulia Kristiine (24). USAs sündinud Luukas Kristjan Ilves on teeninud Eesti kaitseväes. Praegu on ta Brüsselis, töötades Eesti alalises esinduses digitaalküsimuste nõunikuna.

Juulia Kristiine Ilves on õppinud massaažiterapeudiks ning jätkab õpinguid loodusmeditsiini alal USAs Colorado osariigis. Ta tegeleb taimeravi, idamaade filosoofia ja tantsuga.

President Ilvese ja Evelin Ilvese tütar Kadri Keiu (13) õpib põhikoolis.

Toomas Hendrik Ilvese ja Ieva Ilvese poeg Hans Hendrik sündis paar päeva tagasi.

Tänavu presidendiks saanud Kersti Kaljulaiul (46) on samuti neli last. Abielust Taavi Talvikuga on tal tütar Silja Märdla (27) ja poeg Siim Talvik (23).

Tütar Silja on doktoriõppe kõrval spetsialistina ametis tehnikaülikooli geodeesia õppetoolis. Poeg Siim on lõpetanud bakalaureuseõppe IT kolledžis ja juhib praegu arendustiimi idufirmas Sorry As A Service.