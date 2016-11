Parfüüm – läbi aegade üks kõige populaarsem jõulukink. Parfüüm sobib ideaalselt nii naistele kui ka meestele kinkimiseks, ent kuidas valida parfüüm, mis kingisaajale ka tõeliselt meeldiks?

Selle populaarse kingi tegemine ei ole nii lihtne, kui esmapilgul paistab – eriti, kui Sa ei tea, millised on saaja lõhnaeelistused. Eesti ühe suurima e-poe Kaup24 spetsialistid pakuvad end teejuhiks õige parfüümi valimisel.

"Parfüüm on läbi aasta meie populaarseim toode, kuid loomulikult on kõige suurem müük jõulupühade eel. Eelmisel aastal ostis parfüüme vahetult enne jõule iga kolmas klient. Kuidas valida parfüümi lähedasele? See, milline lõhn meeldib Sinule, ei pruugi meeldida kingisaajale. Nii parfüümieksperdid kui ka psühholoogid on kindlaks teinud, et erinevad isikutüübid on erineva maitsemeelega. Lõhnakoostis peidab endas palju rohkem kui lihtsalt aroom. Et lõhna valimist lihtsamaks muuta, jagame järgnevalt kasulikke teadmisi, mida tasuks parfüümi valimisel arvesse võtta, “ sõnab Kaup24 turundusjuht Giedrė Vilkė.

Erinev lõhn erinevatele isiksuse tüüpidele

Kõikidel lõhnadel on erinev koostis ning koostisosad varieeruvad täpselt nii nagu inimtüübidki. Seetõttu soovitame parfüümi soetamisel tähelepanu pöörata selle koostisele ning ka parfüümisaaja iseloomule. Siin on Sulle teejuht, kuidas valida erinevat tüüpi lõhnu erinevat tüüpi inimestele:

Loovale, aktiivsele ning jutukale inimesele võiksid valida parfüümi, milles on rohelisi ürte ning tsitruselisi. Värsked aroomid sobivad ideaalselt nooruslikele inimestele. Siinkohal võiks valiku teha näiteks järgmiste parfüümide seast: Lanvin Eclat D’Arpege, Elizabeth Arden Green Tea või Calvin Klein CK One. Meestele näiteks Paco Rabanne Invictus, Antonio Banderas King Of Seduction Absolute või Giorgio Armani Aqua.

Vürtsid, magusad puuviljad ning idamaised aroomid sobivad maailmaavastajatele ning elunautijatele. Naistele soovitame valida sobiva Calvin Klein’i Euphoria, Calvin Klein’i CK IN2U, Elizabeth Ardeni 5th Avenue NYC või Lancome’i La Vie Est Belle parfüümide seast. Meestele aga näiteks Carolina Herrera 212 Men, Dolce & Gabbana The One või Paco Rabanne One Million Prive.

Õrnad, pehmed ja lillelõhnalised parfüümid on kõige mitmekülgsemad ning sobivad nii töönarkomaanidele kui ka mängulistele ja spontaansetele isiksustele. Suurepäraseks valikuks naistele oleks Dolce & Gabbana Dolce Rosa Excelsa, Giorgio Armani Si ning Dolce & Gabbana 3 L’Imperatrice. Meestele sobivad ideaalselt Valentino Valentino Uomo, Lanvin L’Homme ja Giorgio Armani Armani Code Homme.

Karamell, muskaatpähkel ja puiduaroomid sobivad vaiksetele, ent veenvatele ja realistlikele isikutele. Puit on vabaduse sümbol, mis sobib ideaalselt sõltumatutele inimestele. Puiduaroomiga parfüümidest sobivad naistele ideaalselt näiteks Dolce & Gabbana The One Desire, Elizabeth Ardeni Ardenbeauty või Versace Versense. Meestele aga näiteks Calvin Klein Man, Guess Seductive Homme Blue või Calvin Klein Euphoria.

Lõhnade erinev intensiivsus

Parfüüm on segu aromaatilistest õlidest ja alkoholist (mõnikord segatud ka veega). Mida suurem on aromaatiliste õlide osa, seda intensiivsem ja kauapüsivam lõhn on. Lõhna intensiivsus on märgitud ka parfüümi tootepakendile.

PP (perfume). Sisaldab kõige suuremal määral aroomaatseid õlisid, harilikult lausa 22%, mistõttu püsivad PP märgistusega lõhnad nahal vähemalt 6-8 tundi.

EDP (eau de perfume). Selle aromaatsete õlide sisaldus on väiksem kui PP, püsides nahal 4-5 tundi.

EDT (eau de toilette). Tualettvee kontsentratsioon on 5-15% aromaatseid õlisid, püsides nahal kuni 3 tundi.

EDC (eau de cologne). Rahvakeeli ka odekolonn on kõige nõrgema parfüümisisaldusega, püsides nahal kuni 2 tundi.

Pudeli disain – oluline osa parfüümist

Parfüümi aroomi annab edasi ka parfüümipudeli kuju ja värv, mistõttu on pudeli välimusel väga tähtis roll. Parfüümipudel võib meile teinekord anda juba piisavalt informatiooni lõhna olemuse ja idee kohta.

Range vormi ja minimalistliku välimusega pudelites on harilikult luksuslikud parfüümid. Mida ebatavalisem ja originaalsem välimus, seda suurema tõenäosusega on lõhn julge ja ekstravagantne. Säravates toonides pudelites on tavaliselt nooruslikud, pastelsetes toonides aga lihtsad aroomid, mis sisaldavad sageli lillelõhnasid.

Saladused parfüümiaustajatele

Lõhna intensiivsus ja kestus oleneb naha PH-tasemest. On täheldatud, et rasune nahk säilitab lõhna paremini kui kuiv nahk, mistõttu on soovitatav oma nahka niisutada, soovitatavalt sama marki dušigeeli või ihupiimaga.

Parfüümi kandmine randmele ei ole sageli parim idee, kuna kanname käel tihti käekella või muid ehteid ning metallid muudavad parfüümi aroomi ning koostist.

Parfüümi soovitatakse kanda naha pulseerivatele kohtadele, lasta sellel mõnda aega seista ning alles siis nuusutada. Ainult sel moel vabanevad kõik lõhnanoodid ning tunneme parfüümi tõelisi aroome.

Tihti arvatakse, et heaks lahenduseks on parfüümi juustele piserdamine, kuna juustes püsib lõhn kaua. Tasuks aga meeles pidada, et parfüüm kuivatab juukseid.

Kõige paremini säilitavad lõhna loodusliku päritoluga kangad nagu vill, karusnahk, siid ja puuvill.

Kuigi paljud seda ei usu, siis ka lõhnad aeguvad ning muudavad ajapikku oma lõhnaomadusi. Parfüümile ei mõju hästi otsene päikesevalgus, kuumus ja niiskus, mistõttu ei soovitata parfüüme vannitoas hoida.

Kaup24 poest leiab pea 1700 naistelõhna ja 1000 meestelõhna. Enne lõhna soetamist on alati soovitatav seda eelnevalt nuusutada ning nahale kanda. Iga nahatüüp on erinev ning mis ühele meeldib, ei pruugi teisele sobida. Seetõttu tuleks lõhna valimisel hoolikas olla ning teha kaalutletud ost.