Kui praegu eelistatakse mastaapsemalt võtta elektritarbijate taskust, siis uue valitsuse järgmise neliaastaku plaanis on tõsta maagaasi aktsiisi. Näiteks eramuomanik, kes kasutab 2000 kuupmeetrit gaasi aastas, hakkab ainuüksi seetõttu maksma 109 eurot rohkem. See tähendab koduomanikule talvekuudel 30–40eurost lisaväljaminekut. Ehk siis mida suurem pere ja elamine, seda suuremad soojaarved.

Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov andis koduomanikele kainestava kõrvakiilu, kui tõdes, et Leedu energia aktsiisimäär on meie omast juba praegu ligi seitse korda madalam. Nelja aasta pärast pigistatakse meie maksumaksjalt aga juba ligi 16 korda rohkem raha välja kui Leedus.

Ettevõtja Enn Veskimägi nimetas gaasi hinna äkktõstmist jõhkraks sammuks ja nentis, et Eesti eksportivate ettevõtete konkurentsivõime saab kõva paugu. Löögi all on ka mitu Ida-Virumaa tehast, mille eluspüsimine sõltub suuresti gaasi hinnast.

Eleringi juht Taavi Veskimägi leiab, et Vene maagaasimonopoli murenedes võiks keskkonnasõbralikku looduslikku gaasi Eestis rohkem kasutada. Punakat tooni koalitsioonitriumviraat leiab, et mõistlik on võtta sealt, kust seda kõige lihtsam võtta on – töörahva taskust.