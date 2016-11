Võistluse eesmärk nagu ikka ja alati, on võit. Poksis on see vastase võitlusvõimetuks tegemine. Vastase suhtes ei saa hooletu olla, muidu oled ise põrandal. Hiljuti küsiti – kuidas poksijate peavigastustele kiiremini jälile saada ning surmajuhtumeid vältida? Inglismaal soovitatakse võistlusringi juures kasutada portatiivseid ajuskaneerimise aparaate. Viimaste abil saab küll kohe jälile aju koldelisele kahjustusele, kuid tugeva pealöögi tulemus on subarahnoidaalne verevalum, mis eelnevalt mingit märki ei anna ja skaneerimine siin palju ei aita. See ei tähenda, et skaneerimist ei tarvitseks teha juba varem, mingi pildi ta ärataotud peast ikka annab.

Tugev löök pähe on ohtlik, kuid tihtipeale hullemad on arvukad, sagedased pead tabavad löögid treeningutel. See on kumuleeruv ajutrauma sagedaste, mitte eriti tugevate pealöökide tulemus. Kasutatakse kiivreid-maske, mis tegelikult ei kaitse midagi. Kumuleeruvad löögid pähe „masseerivad“ aju ning varem või hiljem hakkavad siiski toimet avaldama. Elektroentsefalograafilised uuringud näitavad, et juba mõõduka staažiga poksijatel ei ole ajupilt enam normaalne.

Võitlus – see on isaste loomus, nad vajavad enesekehtestamist. Selleks on võistlus, võitlus või sõda. Alfaemased vaatavad seda põlevil silmil pealt.

Profipoks ilma kiivrita ja kergemate kinnastega on ehtne gladiaatorite võitlus – sihipärane tapmine. Kui ka õnnestub profikarjäär elusalt lõpetada – kas ikka oled endine, täisväärtuslik inimene? Paljude profipoksijate elukäik seda ei kinnita. Et tõusta poksis ja üldse spordis tippu, peab sul olema tapja instinkt. See on bioloogiline, sissekodeeritud võitlejainstinkt.

Häbelikult me vaikime sellest, et kõiki ja kõike dikteerivad ärihuvid ehk raha. Kihlvedude süsteem, televisioon, avalik arvamus kultiveerivad poksi kui sporti. Seepärast – tapkem terviseks?