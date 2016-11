Et kulutatud raha hulk pole alati võrdelises seoses asja kvaliteediga, nägime juba 830 000 eurot maksma läinud "Welcome to Estonia" logost. Eesti turundamise uuele katsele minnakse küll hulga tagasihoidlikumalt – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on selleks tööks eraldanud 200 000 eurot, kuid päriselt veendunud, et seekord läheb raha asja ette, on hetkel vast ainult EAS ise. Eriti pärast seda, kui hollandlase Peter Kentie meile tasuta pakutav bränd on eestlaste ootused kaunis kõrgele kruvinud.

Kahjuks näib, et kingitud ideega arvestamise lubadusest hoolimata on see hoopis tolmu koguma jäetud. Jalgratast leiutama asunud Eesti disainimeeskond on aga vahepeal ära teinud keskmise eestlase iseloomustamise raske töö – tüüpiline maarjamaalane olevat oma peaga mõtlev, tegus, hästi võrgustunud, loodussõbralik ja julgete ideedega. Kodumaad tutvustada soovitavad Eesti uueks turundajad aga „sõbralikult, sisukalt, lühidalt, eristuvalt ja elutervelt“. Kuigi disainerid alles vaidlevad värvilahenduste, veebikujunduse, sõnumite ja muu sellise üle, panevad paberile saanud ja justkui ärisuhtluse õpikust maha kirjutatud jutupunktid ja soovitused ometi küsima, kas Eesti ikka vajab järjekordset kabinetis sündinud turismibrošüüri – olgugi et veebis ja ilusate värvidega.

Kasutusvalmis veebikeskkond, kust iga ettevõtja ja lihtsalt Eesti-entusiast saab Eesti välismaailmale tutvustamiseks vajalikud tööriistad, peaks valmima juba aasta lõpuks. Ühtlasi tähendab see, et ka EASi uuel juhil, kui ta peaks üldse nii kiiresti valitama, ei jää kuidagi võimalust hoopis teistsugust lahendust nõuda. Kui kalliks maksma läinud uus kuvand ei tööta aga nii nagu loodetud, ei ole see häbimärk ainult brändiuuendust vedanud EASist lahkunud juhile Hanno Tombergile, vaid kogu sihtasutusele. Et Eestile uue märgi otsimine on juba ammu piinlikuks jandiks kujunenud, võib kõige vähem häbiväärseks lahenduseks osutuda aga kord juba tagasilükatud kingituse tänulikult vastuvõtmine.