Presidendikampaania ajal nimetas Trump kliimamuutust pettuseks, sestap on loomulik kogu maailma keskkonnainimeste mõningane mure. Marrakechi kliimakõnelustel olevat Trumpi mõtteline „vari” USA riigisekretäri John Kerry kohal tuntavalt hõljumas. Praegu on Kerry siiski veel USA valitsust esindamas ja tema rõhutas Marrakechis ühistöö tähtsust kliimamuutusega tegelemisel. USA esitas konverentsil kava, mille kohaselt 2050. aastaks vähendatakse kasvuhoonegaaside emissiooni 80%, võrreldes 2005. aastaga. Kerry ütles ka, et valitsuses olles paistavad paljud asjad teisiti kui valimistel, andes mõista, et Trumpi seisukohtades võib loota mõningat arengut. Marrakechis esitleti ka üle 360 suurfirma üleskutset Trumpile mitte loobuda Pariisi kliimaleppest. Seegi loeb, et rahvusvahelisest leppest ei saa päris päevapealt sõrmenipsuga väljuda. Lootust on.

New York Timesi kolumnist Thomas Friedman kutsub avalikus pöördumises vast valitud USA presidenti Donald Trumpi aitama lahendada globaalse kliimamuutuse probleemi. Friedmani väitel suudaks Trump nõnda võita paljude oma seniste vastaste lugupidamise, samas kui tema pooldajad sellest vaevalt väljagi teeks. Friedman kirjutab õigustatult, et kaalul on liiga palju, lubamaks USA taganemist inimtekkelise kliimamuutuse ohjeldamise kohustusest, samuti on USA tegelikult juba muutmas oma energeetikat senisest säästvamaks. Florida valis küll Trumpi presidendiks, ent lükkas tagasi fossiilkütuselobi algatatud referendumi, mis oleks piiranud päikeseenergeetikat: päikeseosariik soovib päikeseelektrit, söelobi ei suuda enam endisel määral USA poliitikat mõjutada.

Loota ju võib, aga kui presidendiks saanu on kampaania ajal mitu korda väitnud, et kliimamuutus on pettus? Samas on ta vähemalt ühel debatil selliseid väiteid eitanud. Ta on väitnud ka, et USA keskkonnaagentuur käitub häbiväärselt ja et Pariisi leppest tuleb taganeda. Võib ju taaskord lootusrikkalt arvata, et valimiste eel räägitakse igasuguseid asju, aga võimule saades muutub pilt teiseks. Ent Trumpi esimene samm keskkonnaga seoses oli tuntud kliimamuutuse-eitaja Myron Ebelli määramine keskkonnaagentuuri üleminekujuhiks. Ka energeetikaga seotud positsioonid paistavad minevat „fossiilide” kätte. Teisalt – juba tulevad teated kiiretest ja ootamatutest muutustest Trumpi üleminekumeeskonnas, nii et taas kord miski pole veel kindel.

Paljud keskkonnaorganisatsioonid (Greenpeace, Sierra Club) peavad Trumpi selgelt ohtlikuks. Samas on radikaalse keskkonnaorganisatsiooni Sea Shepherd juht Paul Watson väitnud, et tegelikult polevat Trumpil ega peavoolupoliitikutel suurt vahet, ainult retoorika on erinev. Watson kirjutab, et rahvusvahelistest konverentsidest hoolimata ei muutuvat tegelikult mitte midagi ja saastamine jätkuvat endise hooga. Andmed ei paista sellist pessimismi kinnitavat: Euroopa Liidus on tegelikult emissioonid juba languses ja nende kasv on pidurdumas nii USAs kui ka Hiinas. Nii et on küll, mida kaotada, kui Trump peaks tõesti hakkama Obama kliimapoliitikat muutma.

Ebateaduslik president

Trump on nimetanud kliimamuutust pettuseks ja keskkonnaagentuuri hirmsate asjade tegijaks, tema suhe teadusse ja teadmistepõhisesse otsustamisse on pehmelt öeldes kauge. Ajakiri Scientific American hindas valimiste eel kõigi presidendikandidaatide arusaamade teaduslikkust, seda ka keskkonnavaldkondades. Donald Trump sai konkurentsitult madalaima hinnangu, seetõttu on põhjust olla valmis halbadeks uudisteks mitte üksnes kliima, vaid ka keskkonnaasjus laiemalt, sealhulgas ka elurikkuse kaitse küsimustes.

Võib ju loota, et Trump üksi täidesaatva võimu juhina ei suuda USA poliitikat keskkonnaküsimustes radikaalset muuta, kuid sama vabariikliku erakonna käes on ju enamus Kongressi mõlemas kojas. Teisalt on hästi teada, et vabariiklaste juhtpoliitikud ei suhtu Trumpi sugugi hästi ja oleksid näinud meeleldi presidendina kedagi teist. Ent kolmandat pidi on keskkonnaküsimustes tagurlikud ja ebateaduslikud vaated, sealhulgas inimtekkelise kliimamuutuse eitamine, vabariiklaste seas üsna levinud, nii et vaevalt keskkonna pärast presidendi ja parlamendi vahel suuremaid vastuolusid oodata on.

Trumpi positiivne mõju keskkonnale võib aga tulla hoopis ootamatult poolt: tema vastuseisust vabakaubanduslepingutele. Trump on väitnud, et vabakaubanduslepingud olevat halvad USA majandusele. Juhtivad majanduseksperdid on teist meelt ja juba on paljud tööstuse eestkõnelejad Trumpi poole pöördunud üleskutsega seisukohti muuta. Ent kui majanduslikult ongi vabakaubanduslepingud arvatavasti tegelikult positiivsed, on piisavalt põhjust karta nende keskkonnamõju. Nii võibki Trump pidurdades USA osalust sellistes lepetes tahtmatult aidata kaasa keskkonnakaitsele.