Välisminister Sven Mikser rõhutas oma avakõnes Tallinnas toimuval konverentsil „Majandusjulgeolek 2016“, et Eesti käsitleb oma julgeolekut rahvusvahelise julgeoleku osana ning üleilmastumisega kaasnevad suundumused ning rahvusvaheliste kriiside mõjud puudutavad Eestit üha vahetumalt.



„Praegune julgeolekukeskkond on ärev. Ohud ja riskid, mis ilmnesid seoses üleilmastumisega, on alles ja nende mõju kohati teravnenud,“ ütles välisminister. Ta tõdes, et ohuallikad on viimastel kümnenditel muutunud mitmekesisemaks. „Tehnoloogia arenguga seotud ohud, küberruum ja selles toimuv, majanduskeskkonna ebakindlus, radikaliseerumine ja terrorism, organiseeritud kuritegevus ja põgenikevood mõjutavad julgeolekut üha ilmsemalt ning me peame sellega arvestama,“ ütles Mikser.



Välisministri sõnul on majandus üheks Eesti julgeolekupoliitika koostisosaks. „Eesti majandus on tihedalt seotud maailmamajandusega. Seetõttu mõjutavad Eestit märgatavalt üleilmsed suundumused, sealhulgas majanduskriisid ja oluliste välisturgude ebastabiilsus,“ rõhutas Mikser. „Kindlasti muudab üleilmse majanduse ebakindlus rahvusvahelise julgeolekukeskkonna keerulisemaks ning vähendab riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide suutlikkust ohtudele reageerida,“ lisas ta.



Välisminister avaldas heameelt, et Eestis toimib kindel, lihtne ja uuenduslik õigusruum ettevõtluses tegutsemiseks. „See suurendab majanduse konkurentsivõimet ja majanduskeskkonna atraktiivsust ning seeläbi ka majanduse riskikindlust,“ ütles Mikser. Ta lisas, et majandusjulgeoleku seisukohalt on oluline, et riik tagaks oma finantssüsteemi stabiilse toimimise, läbipaistvuse ja usaldusväärsuse.