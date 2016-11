Näitleja Henrik Kalmet tunnistas, et äsja lõppes huumorisaate "Aastavahetuseks Kinoteatriga" filmimine ning sel aastal on programm inspireeritud filmimaailmast, kirjutas ERR.

Kalmet paljastas, et sel aastal saadi inspiratsiooni Quentin Tarantino filmist "The Hateful Eight".

"Väga konkreetseks ei taha minna ja ma ütleks, et see üks film on mingitpidi inspiratsiooniallikas. Eks me oleme laiemalt lähtunud vesternlikust tunnetusest," kergitas Kalmet veidi saladuseloori, kuid rõhutas, et programm ei jälgi üks ühele filmi süžeekäiku.

Aastavahetusprogrammis osaleb Kinoteatri tuumik eesotsas vendade Piusidega ja Tõnis Niinemetsaga.