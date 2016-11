Teisipäeval, 29. novembril toimus Tallinna Õpetajate Majas võistluse Kodu Kauniks 2016 pidulik lõpetamine.

Kuulutati välja AASTA KODU ja AASTA AIA tiitlid: aasta kodu koos 2500 euroga Swedbankilt läks Tallinnasse, Karin Jürisalu ja Siim Tarvise julgele, isikupärasele ja elegantsele kodule; aasta aed koos 2500 euroga Bauhofilt perekond Murka asjatundliku taimevaliku ja hea ruumitajuga aiale Palamusel.

Võistlust Kodu Kauniks korraldab kuueteistkümnendat aastat ajakiri Kodu & Aed. Lisaks aasta kodu ja aasta aia tiitlitele jagati sponsorite abil välja 10 muud preemiat. Koduosas läks selle aasta parima vannitoa tiitel Gustavsbergilt samuti Karin Jürisalule ja Siim Tarvisele luksusliku kaminaga vannitoa eest. Parima värvilahenduse tiitli Vivacolorilt pälvis helge, tundliku ja trendi tabava värvikasutuse eest Merit Pauskar.

Põhjamaise kodu preemia said hästi läbimõeldult hubaseks renoveeritud tüüpkorteri eest Mai Schults ja Martin Miil Kose vallast. Stiilse kodu tiitli Iittalalt pälvis Tondi kasarmutesse leidliku ruumikasutusega äärmiselt stiilse kodu loonud Andres Arro. Teist korda valiti kodufinalistide hulgast ka publiku lemmik – Endover Kinnisvara preemia sai rahva tahtel perekond Lige Tallinnast.

Parima maastikukujundusega aia tiitel Husqvarnalt läks Anija valda avarate vaadetega aia loonud Triinu Kaldojale ja Tarmo Kaingile ning Fiskarsi eripreemiad pälvisid tervikliku noore aia eest perekond Ambur Harku vallast, põneva taimevaliku ja mitmekülgsete aiarajatiste eest perekond Kõue Haljala vallast ning põnevate taimekoosluste ja kaunite õitega perekond Loo aed Kohila vallas. Eestis ainulaadse aiakultuuri edendamise preemia Bauhofilt pälvis sel aastal aiandusspetsialist ja autor Jüri Annist.

Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Ele Praks: „Ajakirja ja sponsorite missiooniks on konkursi kaudu toetada Eesti omanäolise kodu- ja aiakultuuri arengut. Kodune keskkond on vähemalt sama oluline kui avalik ruum ja on suur rõõm, et meil leidub nii palju inimesi, kes selle keskkonna loomisesse on valmis suure kire ja pühendumisega panustama. Eesti kodud on stiilsed, soojad ja külalislahked. Oleme siiralt tänulikud kõigile, kes on olnud nüüd ja edaspidi valmis oma saavutusi teistega jagama!“

Huvi võistluse vastu on olnud läbi aastate püsiv, ka tänavu osales konkursil ligi 100 kodu ja aeda, auhindu jagati 20 000 euro väärtuses.

Võistlusel hinnati võrdselt otstarbekust, asjakohasust ja esteetilist tulemust, esile tõusid jätkusuutlikult korrastatud ning loominguliselt viimistletud kodud ja aiad. Ajakirja Kodu & Aed toimetajatest ja sponsorite esindajatest koosneva žürii tööd juhendasid valdkonniti sisekujundaja Sirje Kadalipp ja aiandusspetsialist Eneli Käger.

Konkursil osalejaid tervitas ka Riigikogu esimees härra Eiki Nestor, öeldes, et tore on näha, et meie kodude ilu ei mõjuta ei majanduslikud kõikumised aga valitsuse vahetus, Eestimaal ringi liikudes on ta täheldanud, et meie kodud muutuvad iga aastaga aina paremaks. Eiki Nestor soovis kõigile konkursil osalejatele, et oleks rohkem aega – nii kodu kaunistada kui ka tehtut nautida. Ta pani ette Eesti Vabariigi 100. juubeliaastaks kõik kodud kenasti üles ehitada. "Pole kurvemat vaatepilti kui hüljatud majapidamised, mida Eestimaal ringi sõites kohtab. Eesti suureks sünnipäevaks võiksime võtta eesmärgiks, et niisuguseid kodusid enam poleks," rääkis Nestor.

Võidukodude ja -aedade loetelu

Aasta aed • 2500 € Bauhof

Perekond Murka talu Luual Palamuse vallas on tuntud juba aastaid kui asjatundliku taimevaliku ning hea ruumimuljega aed. Sopiline suur aiaruum pakub mitmekesiseid kujundus võimalusi, puhkekohti ning kauneid vaateid.

Aasta kodu • 2500 € Swedbank

Karin Jürisalu ja Siim Tarvise kodu Kopli asumi tsaariaegses kortermajas on julgelt ja maja ajaloolist väärikust austavalt renoveeritud elegantseks linnakoduks. Nutikad ümberkorraldused korteri põhiplaanis loovad juurde avarust ja isikupära, ajaloolised detailid sobituvad kergesti tänapäevaste uuendustega ning leidlikult lahendatud luksusetaotlus on heas tasakaalus kortermaja asukoha ning üldise iseloomuga.

Aia eripreemia • 500 € kinkekaart Fiskarsilt

Triinu ja Urmas Ambur on Harku vallas ühendanud iseõppinud aiapidaja ideed, innukuse ja maastiku eripära tervikliku nägemusega kenaks nooreks aiaks.

Aia eripreemia • 500 € kinkekaart Fiskarsilt

Perekond Loo avar koduaed Kohila vallas pakub palju võimalusi vabas õhus veetmiseks ning paelub kaunite taimekoosluste ning rohkete õitega.

Aia eripreemia • 500 € kinkekaart Fiskarsilt

Perekond Kõue aias Haljala vallas väärivad lisaks põnevale taimevalikule äramärkimist erakordselt läbimõeldud ning mitmekülgsed aiarajatised. Laste mängumaja ning grilltraktor on peremehe oma disainitud ning ehitatud.

Parim maastikuaed • 1500 € Husqvarna

Triinu Kaldoja ja Tarmo Kaing on pere ühise nõu ja jõuga taaselustanud Anija vallas nii endise taluhäärberi kui ka krundilt läbivoolava Aavoja kaldad ning avanud vaated maastikule.

Aiakultuuri edendamise auhind • 1000 € kinkekaart Bauhofilt

Jüri Annist on paljudele aiasõpradele tuntud kui muhedate aialugude kirjutaja. Ta on andnud välja mitu asjatundlikku raamatut, kirjutanud artikleid, pidanud loenguid ning teinud pikalt kaastööd ka ajakirjale Kodu & Aed. Koos abikaasaga peab ta 1994. aastast Calmia istikuäri Mähel.

Põhjamaine kodu • 1000 € Hemtex

Mai Schultsi ja Martin Miili kahetoaline kodu asub Kose vallas 1970-ndatel ehitatud kortermajas. Tüüpkorter on läbimõeldult ja hoolikalt renoveeritud ning kujundatud kargelt must-valgeks, sooja hubasust lisavad hästi valitud ja täpsed detailid.

Parim vannituba • 1000 € Gustavsberg

Karin Jürisalu ja Siim Tarvise Koplis asuva tsaariaegse maja kahetoalisse korterisse rajatud luksuslik kaminaga vannituba tõuseb säravalt esile isikupärase materjalivaliku ning sisustuslahenduse poolest: mustaks värvitud sein loob salapära ja sügavuse, mida toetavad vanakuldse helgiga lakitud betoonpõrand, lühter ja elutoa poole avatud klaassein.

Parim värvilahendus • 1500 € Vivacolor

Merit Pauskari kahetoaline kodu 1960-ndatel ehitatud tüüpkorteris on leidliku säästlikkusega renoveeritud. Tundlik, helge ja soe värvikasutus annab sellele taaskasutust väärtustavale kodule napi lihtsusega mõjuvalt sümpaatse näo.

Publiku lemmikkodu • 1500 € Endover Kinnisvara

Perekond Lige kodu asub tillukeses hoovimajas Pelgulinnas. Kahe katusealuse magamistoaga majake on sisustatud vastupandamatult õdusaks noore pere pesaks.

Stiilne kodu • 1000 € kinkekaart Iittalalt

Andres ja Anton Aston Arro kodu läbi kolme korruse asub ajaloolises Tondi kasarmu hoones. Erakordselt sujuvalt ühendatud ajaloolised ja uued materjalid, industriaalsed ja kodused detailid loovad eriti stiilipuhta terviku. Erilist äramärkimist väärib leidlik ruumikasutus.

Aiafotod: Tiina Tammet

Kodufotod: Juta Kübarsepp