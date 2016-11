Emaks saamine on naise elus kindlasti üks olulisemaid hetki. Alati ei ole naise enda otsustada, kas tuua laps ilmale loomulikul teel või hoopis keisrilõike abil. Hinnata ja tunnustada tuleb aga iga ema, kes lapse siia ilma on otsustanud tuua.

Paljudele on jäänud mulje, et keisrilõige on justkui tavaline ja lihtne protseduur, kuid tegelikult on tegu päris suure operatsiooniga.

Sellega kaasnevad ohud emale ja lapsele. Samuti ei saa tulevane isa sünnituse juures viibida.

Naised on üksi ja nad ei koge partneri toetust, mis muudab sünnitaja ebakindlaks. Hirmu ja üksinduse vastu saab sel hetkel vaid tulevase ema sisemine jõud ja tugev tahe, sest ta teab, et peagi on ta süles lapsuke.

2. Miski pole kindel seni, kuni ema ja laps operatsioonitoast lahkuvad

Keisrilõike puhul ei kao risk ohtude ees ka siis, kui laps juba on sündinud. Kuni anesteesia mõjub - seni ei saa ükski tohter väita, et kõik oli edukas.

Paljud ei tea ka seda, et keisrilõike puhul on ema ärkvel, kuid ta ei tunne valu. Ometigi tunneb ta kõiki liigutusi, mis tema sees toimuvad.

See on päris ebameeldiv ja häiriv.

3. Keisrilõikest taastumine on tõeline kangelastegu

Kui laps sünnib, siis keerlevad kõik tegevused emal ainult lapse ümber. See nõuab harjumist ja valmisolekut. Kõik see kurnab ja väsitab naist.