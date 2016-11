Saade "Tantsud tähtedega" oli terve eetrisolekuaja sama populaarne kui praegu juba viiendat hooaega võidukäiku tegev "Su nägu kõlab tuttavalt".

2006. aasta novembrikuus vaatas saadet 454 000 inimest, täpselt aasta hiljem oli see number 464 000. Aastal 2008 jälgis finaalsaadet 355 000 silmapaari, 2010. aastal oli neid 285 000 ning 2011. aastal keskmiselt 348 000. Viimase hooaja finaali tipphetkel mängis tantsusaade aga poole miljoni inimese telekas!

Mart Sander ütleb, et tantsusaate fenomen seisneb selles, et pakub vaatajale täpselt seda, mida too vajab – midagi õpetlikku ning visuaalselt köitvat. "See lubab oma lemmikutele kaasa elada ja mittelemmikute eksituste üle naerda. Ja see tekitab tahtmise ise kõike nähtut järele proovida."

Mehe sõnul on ka täiesti uskumatu, kui palju tekkis pärast esimest hooaega tantsukursusi ja –koole. “Kui varemalt oli võistlustants ainult nii-öelda sportlaste ala ja seltskonna- või ballitantsud pigem igavlevate keskealiste tolmulõhnaline meelelahutus, siis korraga avastas ka noorem põlvkond – eriti noormehed, keda muidu isegi piitsaga tantsukursustele ei õnnestunud sundida – et tantsus on midagi väga glamuurset, seksikat, elitaarset ja kõige selle juures väga kättesaadavat.”