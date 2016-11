Pealtnägija rääkis Õhtulehele, et seltskonnas oli ka Värniku vend, kes saate ajal ühele lärmajale vastu lõugu andis. Pärast saate lõppu liikus seltskond minema, pudelites ja klaasides kaasas tasuta jagatud vahuvein. Stuudio allkorrusel läks meeste vahel suisa kakluseks, mis liikus välisuste vahele. See lõppes aga ühe mehe jaoks kukaltpidi ukseklaasis, mis purunes. Ühel hetkel kaklus lõppes ja veriste nägudega mehed jalutasid minema.

Reet Linna küsis parteilt hääli

Saate esimeses hooajas tantsinud saatejuht Reet Linna oli kord oma võimaliku väljakukkumise pärast nii mures, et saatis sõbrannale Reformierakonnast kirja, kus palus enda poolt hääletada.

(Marianne Loorents)

"Oleme Eduardiga (Reet Linna tantsupartner) väga nördinud, et kogu selle pulli taga on jälle Keskerakond. Saate produtsent on Klandorfi tütar, žüriis Merle ja tagatoas Kalle. Ja kui nüüd Keskerakonna noored panevad helistama, siis ähvardab mind väljakukkumine!” seisis kirjas.

Argo Aderi võidu taga onupojapoliitika?

2008. aastal võidu napsanud Argo Ader ja saate produtsent Raivo Suviste on sugulased. See andis alust arvata, et ehk pani Ader võidu taskusse tänu sellele.

(Marianne Loorents)

Kui ajakiri Just! Suvistelt sugulusastme kohta päris, ütles too, et sugulased ollakse nii kaugelt, et ei oskagi täpselt öelda. “Issand jumal! Kirjutage, mida tahate!” ütles Suviste, kui temalt küsiti, kas Ader võitis suguluse pärast.

Kati Toots ja Luisa Värk öösel lastega peol

2011. aastal peeti tantsusaate finaali järelpidu lounge Déjà vu’s. Kati Toots ja Luisa Värk võtsid peole kaasa ka oma pisitütred ning see ajas pildigaleriisid inspekteerinud kommentaatorid marru. “Väga häbiväärne tegu, võtta imikud sellisele üritusele kaasa, kas tõesti on tähelepanupuudus ikka nii suur, et isegi lapsi kasutatakse selleks ära? Lapsed olid nii tülpinud, aga nemad nautisid meedia tähelepanu. Kus on LASTEKAITSE?” arvas keegi. Kati ütles Õhtulehele, et tütar oli temaga peol vaid 15 minutit, misjärel elukaaslane Jaan lapsega koju läks. “Oleme alati oma tütre võimalikult paljudesse kohtadesse kaasa võtnud ja ma ei näe selles midagi kuritegelikku, et laps on oma ema-isaga hilja õhtul kaasas,” kommenteeris ta.

Väljakukkujad otsustatakse tagatubades?

Ühes saates jäi pildile saatejuht Kaisa Oja käes olnud tulemustepaber, kus Ženja Fokini taga number 7, saatest välja kukkunud Dave Bentoni taga aga number 6. See pani vandenõuteoreetikud rääkima, et tulemused on võltsitud ja tagatubades käib igavene sahker-mahker.

(Meelis Tomson)

“Saatejuhtide kätte jõuab paber, kus on juhuslikus järjestuses reastatud saatest edasi pääsenud tantsupaarid. Tegemist ei ole mingi paremusjärjestuse ega edetabeliga. Saate jooksul tekib kaks võrdse tähtsusega pingerida, žürii ja publiku oma, mille liitmisel selguvad saate tulemused. Lähtuvalt saate formaadi omaniku BBC kehtestatud reeglitest koondtabeli paremusjärjestust ei avalikustata, välja öeldakse ainult kaks kokkuvõttes kõige vähem punkte saanud paari. Fotol oleval paberil ei tähenda numbrid paaride taga seega saate pingerida, vaid tegu on pelgalt paaride nimetamise järjekorraga,” selgitas saate avalike suhete juht Susan Lilleväli.