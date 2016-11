Tahad saada teistelt naistelt imetlevaid pilke? Sellisel juhul tuleb endale hankida just selle luksusbrändi käekott.

Igal aastal kerkib mõni bränd teistest veidi rohkem esile ning mõni nende toodetest saab hitiks, mida kõik ihaldavad. Sel aastal on selleks vaieldamatult Gucci, kirjutab moeportaal Who What Wear.

Pärast seda, kui Itaalia moemaja tegi loovjuhi ja peadisaineri Alessandro Michele käe all läbi korraliku uuenduskuuri, on brändist saanud moerahva ja ka vähem moekate inimeste seas tõeline ihaldusobjekt. Eriti populaarseks on aga muutunud nende kotid, mida võib suurlinnades näha juba igal teisel ning soovide nimekirjas on vist küll igal naisel.

Guccile on see kindlasti hea uudis, naistele veidi väiksem. Nimelt tuleb Gucci kõige populaarsemate kottide eest välja käia üle 2000 euro ning kuna müük läheb hästi, tõstab bränd pidevalt hindu veelgi kõrgemale.