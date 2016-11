Kosmeetikatoodete valimisel hindame tihti eelkõige tootjat, reklaame ning pakendit – põhirõhk on toodete välimusel. Kõik need omadused mõjutavad loomulikult ka toote hinda. Tegelikult on palju olulisem tähelepanu pöörata toote koostisosadele. On väga tähtis, et kosmeetilised vahendid toidaksid nahka, aitaksid peita selle puudusi ning probleemseid piirkondi.

Poelettidelt leiame tohutult suure valiku erinevaid jumestustooteid ning valikut teha on äärmiselt keeruline. Kuidas valida endale see õige?

Jumestustoodete tüübid

Kosmeetika jaguneb mitmeks kategooriaks – luksuslikud, keskmise hinnaklassiga, soodsa hinnaklassiga ja professionaalsed jumestustooted. Viimaseid on harilikult müüa vaid spetsiaalsetes kauplustes või e-poodides ning neid on võimalik soetada otse tootjatelt. Professionaalne kosmeetika ei lõhna harilikult meeldival moel ning selle välimus on pigem tagasihoidlik. Tuleks meeles pidada, et professionaalne kosmeetika ei ole mõeldud igapäevaseks kasutamiseks, kuna tihedal kasutamisel võivad need tooted nahka kuivemaks ning probleemsemaks muuta. Ent profitoodete abil on võimalik saavutada ideaalne tulemus ja peita kõik iluvead. Lisaks on professionaalsete jumestustoodetega tehtud meigil kauakestev tulemus – jumestus püsib nahal terve päeva või isegi kauem. Seda põhjusel, kuna neil toodetel on võrreldes tavalise dekoratiivkosmeetikaga tunduvalt suurem pigmentatsiooni sisaldus.

Luksuslikud jumestustooted meelitavad inimesi oma eksklusiivsete ja kaunite pakenditega, mis püüavad pilke ning on varustatud mugava dosaatori ja meeldiva aroomiga. Seda tüüpi kosmeetika kasutamine on väga mugav ja lihtne, tekitades nahale sametise efekti ning kestes nahal pikka aega. Luksusjumestus on omamoodi alternatiiv profitoodetele, olles tihti tunduvalt nahasõbralikum. Luksustooted on näiteks Chanel’i jumestustooted, mille hind algab 60 eurost ning tõuseb enneolematutesse kõrgustesse. Luksustooteid on võimalik soetada vaid spetsiaalsetest kauplustustest.

Keskmise hinnalassiga tooted on pakendatud plastpudelitesse ning varustatud samuti mugavate dosaatoritega, ka nende hind on äärmiselt rahakotisõbralik. Tuntud tootjad on näiteks Max Factor, L’Oreal ja paljud teised. Võrreldes profijumestuse ja luksustootedega on keskmise hinnaklassiga jumestustooted õrnema koostisega, mistõttu on vahel näole vaja kanda kaks kihti toodet. Lisaks muutub keskmise hinnaklassiga tooteid kasutades nägu kiirelt rasuseks ning jumestus kulub kiiremini maha, seetõttu on tähtis kasutada kvaliteetseid meigialuskreeme. Kuid sellest edaspidi.

Soodne jumestus on harilikult riiulitel peidus ning tooted on pakendatud äärmiselt tagasihoidlikult ning silmapaistmatult. Tihti kuivatavad nad meie nahka ning neid tooteid kasutades on ka tulemus üsna kehv. Toodete hind algab harilikult vaid mõnest eurost.

Kuidas saavutada kauakestvat jumestust?

Kõrgema hinnaga toodetelt ootame ka paremat kvaliteeti, kuid ka kallid tooted ei pruugi terve päeva varjata meie naha puudusi – kortse, punetusi ning inetuid poore. Sel põhjusel on vaja valida tooted vastavalt enda nahatüübile. Tõsi, teinekord ei taga ka see pikaajalist tulemust, nahk võib päeva jooksul liigselt kuivaks või rasuseks muutuda ning jumestus kipub nahalt haihtuma. Et seda vältida, tuleks kindlasti kasutada meigialuskreeme.

Kvaliteetne meigialuskreem kantakse õhukese kihina näole ning see varjab naha ebatasasusi ning tagab kestvama jumestuse. On vaid oluline valida enda jaoks see õige meigipõhi.

Meigialuskreemide pakendil on vajalik info – roheline aluskreem peidab punetuse, kahvatu hall aluskreem on silikooni baasil, täites kortsud ja muud ebatasasused, tumehall on loodud rasusele nahale, valge ja roosa toidavad nahka ning kollane peidab hallika nahatooni. Meigialuskreemi tuleb kanda puhtale kuivale nahale.

Kosmeetika tavakauplusest või e-poest?

Harilikult on e-poodides leiduvad tooted tavapoodide hindadega võrreldes soodsamad, kuid tõelise kokkuhoiu saavutame ainult siis, kui teame, milliseid tooteid me vajame. E-poest kauba soetamisel toetutakse tihti reklaamile ja teiste soovitustele, ent see, mis sobib teistele, ei pruugi sobida Sinule. Seetõttu soovitame – üheksa korda mõõda, üks kord lõika.