Bigbanki ja Kantar Emori viimasest väikelaenu klientide uuringust selgus, et 76% tarbimislaenu taotlejatest ei küsi lisaks oma kodupangale ka alternatiivseid pakkumisi teistelt krediidiasutustelt. Kahe aasta taguse sarnase uuringu andmetel ei teinud seda veelgi rohkem – 89% laenajatest.

„Uuringu andmetel on kolm neljast väikelaenu võtnud inimesest teinud seda nii, et küsis pakkumise vaid ühelt ettevõttelt ning läks tehingusse – see tähendab, et väiksemate summade laenamisel on valdav osa eestlasi kas liigselt laisad ning mugavad, et küsida mitut pakkumist, või usaldavad pankasid pimesi,“ rääkis Bigbank AS Eesti maajuht Andrus Kuus.

„Kui toidupoes on meil harjumuseks vaadata hindasid väga tähelepanelikult, siis raha laenamise puhul see kahjuks veel nii ei ole.“ „Raha on pankadel ühesugune ning ainuke erinevus on selle kasutamise hind ehk intressid, kuid miks peaksidki need alanema, kui tarbijad selle vastu ise suurt huvi üles ei näita,“ märkis Kuus.