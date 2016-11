Toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp ütles, et uuringud ei näita, et magustatud jookide maks oleks väga efektiivne ning eelkõige kehtestatakse see maks selleks, et riigieelarvesse raha saada, edastab ERRi uudisportaal.

Sirje Potisepp tõdes ETV saates "Vabariigi kodanikud", et maailma terviseorganisatsiooni (WHO) raport toob mõne riigi puhul tõesti välja, et maksuga maksustatud tootegruppide müügid langesid 20 protsenti. Samas ei too uuring välja, millistele toodetele tarbijad üle läksid ja kuidas see mõjus inimeste tervisenäitajatele.

"Nii et ei saa väita, et see maks oleks väga efektiivne, kuna selleks pole mingeid tõenduspõhiseid uuringud ja materjale," ütles Potisepp.

Tema sõnul tuleb inimesi õpetada, näiteks seda, kuidas pakenditel olevat infot lugeda.