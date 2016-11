Uus valitsus plaanib alates 2018. aastast võimaldada inimestel maakondlikel bussiliinidel sõita tasuta, tegemist on nende liinidega, mida riik praegu nagunii suures ulatuses doteerib, edastab ERRi uudisportaal.

Koalitsioonileppesse on piletitulu katmise ning liinide tihendamise ja parandamise jaoks ette nähtud riigieelarvest täiendavad 21 miljonit eurot aastas.

Riik maksab praegu omavalitsuste piire ületavate maakondlike bussiliinide käigus hoidmisest kinni kaks kolmandikku. Majandusministeeriumi plaan näeb ette, et alates 2018. aastast hakkab see summa olema oluliselt suurem.

"See on nii suur, et see korvaks ära täna kogutava piletihinna ja lisaks võimaldaks veel tihendada bussiliine lihtsalt sellepärast, et kui ühistransport on kättesaadav, siis võib eeldada, et ka reisijaid on rohkem," selgitas majandusminister Kadri Simson (KE).