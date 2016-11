Kujutagem mõnda pidu Tallinna popis peokohas – noor neiu tellib letist kokteili, rüüpab seda pisut, kui ühtäkki astub ligi pikemat kasvu sale noorsand, kes naeratab ja ütleb, et on Anton…

Praegu on alust arvata, et tal diagnoositi HIV 15 aastat tagasi ja pärast seda loobus ta teadlikult talle määratud ravist.

Kalikova: vastutus jaguneb pooleks

Kahtlustuse järgi kinnitas Anton ühele oma seksuaalpartnerile, et tal ei ole suguhaigusi, mistõttu nõustus naine temaga kaitsevahendeid kasutamata vahekorras olema ja nakatus ka ise HIVi.

Õiguskaitseasutustel on alust arvata, et Anton võib olla oma haigust teadlikult varjates olnud seksuaalvahekorras teistegi naistega. Eeluurimise ajal kogutud info järgi leidis mees sageli ohvreid ööklubidest.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo teenistuse vanem Rait

Pikaro rõhutab, et teised ohvrid võivad enese teadmata haigust omakorda edasi kanda. "Seetõttu palub politsei kõigil, kes on olnud fotol kujutatud mehega seksuaalses kontaktis, käia esimesel võimalusel tervisekontrollis ja pöörduda politseisse.

Iga infokild on oluline, et saaksime välja selgitada kõik kannatanud, kes enesele teadmata võivad praegu samuti olla haigusekandjad," selgitab ta. Numbrid, kuhu helistada – 588 72417 või 612 3000.

Aastaid aidsiennetusega tegelenud Nelli Kalikova sõnutsi oli reaktsioon online-meedia kommentaariumites ühene: mees on igavene pätt, kes nakatab naisi.

"Varju on jäänud aga küsimus, kus on mõistus neil naistel, kes üheöösuhtega nõustuvad ja veel ilma kaitsevahenditeta. Vastutus jaguneb ju sel juhul pooleks," arutleb ta.

"Mu eesmärk pole seda meest kaitsta, aga jääb arusaamatuks, miks naine nõustub vahekorraga ilma kondoomita? Tema partner ei pruugi esimesel kohtumisel rääkida tõtt oma haigusest, sest arvatavasti jääb ta siis kohe naisest ilma."

Kalikova imestab ka naise valikute üle. "Kas ei saagi suhet, kui kohe mehega ilma kondoomita ei maga? Mõni euro kondoomide peale kulutada pole ju raske. Eriti kui sellest sõltub su elu ja tervis." Ta viitab, et see näitab sedagi, et teavituskampaaniad, mida tehakse pidevalt, ei anna tulemust, sest osa naisi lihtsalt ei hooli.

Kalikova leiab ometi, et inimese foto avaldamine enne süüdimõistvat kohtuotsust ei ole õige. "Ohvri HIVi nakatumine just sellest mehest vajab veel tõestamist, sest naisel võis nakkus olla ka varem," märgib ta, et politseisse võivad helistada ka need, kes tahavad mehele lihtsalt kätte maksta.

"Selle loo kõige tähtsam õppetund peaks olema arusaam, et igaüks vastutab oma tervise eest ise. Vähe sellest, et noored teavad, kuidas ennetada HIV-nakkust, nad peavad seda oskust ka tegelikus elus alati kasutama."

Kui Anton jättis oma partneritele väidetavalt teadlikult haigusest rääkimata, siis elus võib tulla ette ka olukordi, et viirusekandja seda tõesti ei teagi. Üks Tallinna geiringkondades liikuv noormees räägib Õhtulehele, et osa mehi isegi pelgab HIV-testi tegemist, kuna on maganud paljude partneritega ja kardavad, et on nii ka haiguse saanud.

Nende meelest peitub võlu just teadmatuses. Ta kiidab, et mõnel geipeol on olnud üleval nurgake, kus teha kiirtest (vereproov sõrmeotsast, tulemus praktiliselt kohe teada) ja seda ikka kasutatakse.

Terviseameti andmetel on Eestis aastate jooksul HI-viirus diagnoositud 9459 inimesel, sealhulgas aids 489 inimesel. Tänavu on diagnoositud 196 uut HIV-nakatanut.

Linnalegend osutuski linnalegendiks

2009. aasta suvel levis Tartus kulutulena jutt, et Club Tallinnas ja klubis Atlantis võib tantsuhoos saada süstlatorke, mis nakatab ohvri HIViga. Pidutsejad olevat taskust leidnud ka kirja: "Tere tulemast meie sekka."

Lõuna ringkonnaprokuratuurist toonitati tol ajal Õhtulehele, et selliste juhtumite kohta võimudele avaldusi laekunud pole. Prokuratuurist öeldakse praegu, et Eestis on olnud üks juhtum, kus inimest torgati ööklubis süstlaga, milles oli väidetavalt HI-viirus. Hiljem selgus, et jutt oli vale ja juhtum kvalifitseeriti kehaliseks väärkohtlemiseks.

Viiruse võimaliku levitamise eest on Eestis siiski karistatud. 2009. aastal mõisteti 11 aastaks vangi Ida-Virumaa sarivägistaja Igor Suk, kes HIV-positiivsena vägistas kolm naist.