Üleeile "Selgeltnägijate tuleproovi" võitnud Anu Pahka ütleb, et nüüd on see kuude küsimus, millal ta kaitseväemundri lõplikult varna riputab ning ennast kogu ihu ja karvadega nõiandusele pühendab.

Mõni päev enne "Selgeltnägijate tuleproovi" finaali Õhtulehele intervjuud andes möönis Anu, et on huvi pärast vaadanud küll, kuidas esmaspäevane lõppvõistlus kujuneb, aga midagi enamat ei olnud ta nõus seekord ütlema.

NÕIAKS SAAVAD VAID VALITUD: vaid VALITUD: Anu usub, et selgeltnägemisvõime on omandatav, kuid mitte kõigi jaoks. «Eeldused peavad olema,» sõnab ta. «Nii ka ei saa, et ma nüüd otsustan, et hakkan kaarte panema. Sellist asja ei tohi teha.» (Toomas Tatar)

Võidujärgsel hommikul tunnistab naine, et oli endas tegelikult üsna kindel. "Maiade järgi on minu nimi Sinine Energeetiline Käsi. Sain selle nime indiaanilaagris," sõnab ta, lisades, et ega selline tähenduslik nimi talle tõenäoliselt ilmaasjata tulnud – küllap oli selles vihje, et võidutrofee, sinine klaaskäsi, peab tulema just temale.

LÄHEB PENSIONILE: Anu on Eesti esimene naisohvitser ning kaitseväes ja Kaitseiidus töötanud juba veerandsada aastat. Seni on ta suutnud töö ja huvid ühitada, kuid nüüd hakkab töö spirituaalsetele huvidele jalgu jääma. Kuid Anu on pensioni Kaitseliidus juba välja teeninud. (Kristjan Lepp / Kroonika)

Juba pensionär