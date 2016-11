Eile algas Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel konverentsikeskuses kahepäevane rahvusvaheline konverents "Lõimumise väljakutsed radikaliseeruvas maailmas". Jutuks on, kuidas integreerida immigrante ühiskonda ja mis võib inimese viia radikaliseerumiseni.

Oma nägemust jagasid avaliku poliitika professor Suurbritannia Essexi ülikoolist Shamit Saggar, vähemuspoliitika ajupank Minotenk juhataja Linda Noor ning siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik professor Ringo Ringvee.

Ringo Ringvee ütleb, et praeguse pagulaspoliitika eesmärk Eestis on ära hoida nn getostumist. "Et ei tekiks uued paralleel­ühiskonnad ja inimesed oleksid keskkonnas, kus nad on ümbritsetud teistega, kes on elanud selles piirkonnas võib-olla põlvkondi, võib-olla kümme aastat.

Nad tuleb viia nii-öelda tegelikku ellu, et nad suhtleksid teiste inimestega, et ei tekiks suletud kogukondi. Lisaks tuleb tõhustada keeleõpet, et viibitaks samas inforuumis ja tarvitataks kohalikku meediat. See on pikema perspektiivi eesmärk."