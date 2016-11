Selle nädala pühapäeval leiab aset “Su nägu kõlab tuttavalt” suur finaal. Finaali pääsenud näitleja Liis Lass põhjendas Celine Dioni parodeerimist sellega, et Dion on väga teatraalne ja teda on seetõttu lihtne parodeerida.

Finaalietteasteks Saku Suurhallis valis Liis Celine Dioni megahiti “My heart will go on”, mida teame kõik filmist “Titanic”.

“Ma teadsin, et ma ei taha tantsida ja siis ma mõtlesin, mis sobib suurde saali ja on natuke staatiline, siis mul tuli kuidagi meelde “Titanic” ja see sentimentaalsus, vaatasin Celin Dioni esinemisi ja ta on väga teatraalne,” selgitas Lass.