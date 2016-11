Tänasel kohtumisel Malta kolleegi Joseph Muscatiga ütles peaminister Jüri Ratas, et Eesti jälgib juba kuu aja pärast algavat Malta Euroopa Liidu eesistumisperioodi kõrgendatud huviga ning loodab saareriigiga teha tihedat koostööd, et võtta 2017. aasta juulis eesistumine üle võimalikult sujuvalt.



„Nii Malta kui ka Eesti jaoks on see esmakordne võimalus olla pool aastat Euroopa Liidu juhtriik. Loomulikult on see meile mõlemale vastutusrikas ülesanne, aga ma olen kindel, et sõltumata meie riikide tagasihoidlikust pindalast Euroopas, saame me selle proovikiviga väga edukalt hakkama,“ ütles peaminister Jüri Ratas.



Et eesistumise üleandmine toimuks 2017. aasta 1. juulil sujuvalt on igakülgne omavaheline koostöö väga oluline. Peaminister Ratas avaldas soovi, et Malta valitsusjuht liidaks Eesti eesistumisega seotud ametnikud võimalikult varakult oma meeskonda ning võimaldaks osaleda nende juhtimisprotsessides. „Algav Malta eesistumise kogemus ja õnnestumine on meie jaoks kindlasti väga oluline, sest mida tublim on Malta, seda lihtsam on Eestil,“ lisas Ratas. „Seda enam, et suures plaanis kattuvad meie eesistumisperioodidel Euroopa Liidu peateemad, milleks on kindlasti majanduse elavdamine, tööturg, julgeolek ja Euroopa Liidu kodanike turvalisus ning naabruspoliitika ja rändeküsimused.“



Kohtumisel tutvustas peaminister Muscat Jüri Ratasele Malta eesistumise tegevuskava ning veebruaris toimuva Malta tippkohtumise ettevalmistusi. Samuti räägiti kohtumisel Euroopa julgeolekuolekuolukorrast ja majandusest ning puudutati ka aktuaalseid välispoliitilisi teemasid.