Jäär Võnked toovad su ellu värskendavaid tuuli. Jälgi seda, et see kerge tuuleke tormiks ei paisuks. Kui on olnud pingeid ja takistusi, siis need kaovad või lahenevad iseenesest.

Sõnn Päev annab sulle paljudes tegevustes vabad käed. Kerge on saada seda, mida sa tegelikult soovid – takistusi on minimaalselt. Eelolevad päevad on soodsad ka oma maine parandamiseks.

Kaksikud Neptuuni tugeva mõju tõttu ei sobi päev asjalikeks kokkulepeteks. Küll aga võid kohata kedagi, kes sind märkimisväärselt inspireerib. Võite koos midagi veidrat või siis müstilist ette võtta. Ettevaatust aga liikluses!

Vähk Päev võib esile kutsuda tunde, et sind on surutud raamidesse ja sul puudub liikumisvabadus. Tegelikult see nii muidugi ei ole. Sa lihtsalt näed asju liiga mustas valguses.

Lõvi Päikese-Neptuuni kvadraat võib esile kutsuda segaseid olukordi, kus sul ei ole asjadest mitte mingit ülevaadet. Hea päev loominguliseks fantaseerimiseks, kuid ebasoodne äri- ja rahaasjade jaoks.

Neitsi Oled produktiivne, kuna näed paremini oma võimalusi. Neitsi märgi all sündinud naistel on suur populaarsus meeste seltskonnas. Paljuski võib see edu olla tingitud sinu sarmist.

Kaalud Päev soosib liikumist, suhtlemist, põgusaid kohtumisi. Kui täna rohkem ringi patseerid, võid midagi olulist teada saada. Samas ei maksa tähtsaid otsuseid ilma nõuandjata vastu võtta.

Skorpion Ostu-müüki tuleks võimaluse korral vältida. Küll aga sobib päev kunstiesemete ja müstiliste vidinate hankimiseks (talismanid, amuletid, väekivid-kristallid).

Ambur Kuu liigub Amburis. Tugevneva Neptuuni mõju tõttu võid olla üsna boheemlaslikus ja unistavas meeleolus, mistõttu loogika ja täpsus pole praegu su tugevad küljed. Küll aga oskus näha asjade peidetud poolt.

Kaljukits Kuu ja Saturni ühendus võib tekitada sinus tõsise ja erakliku meeleolu. Samas on Veenuse asend jällegi selline, mis lubab oletada huvitavaid sündmusi seltskondlikus plaanis. Seega püüa olla veidigi avatum!

Veevalaja Parim päev alustamiseks mingi olulise projektiga, mis peab olema ajas püsiv ja vastupidav. Soositud on ka kaugemate tulevikuplaanide tegemine ja füüsiline töö.