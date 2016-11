Soome ajaleht Ilta-Sanomat kirjutab, et Tallink uurib võimalusi, kuidas avada uus reisliin Soome ja Läti vahel. Tallinki esindaja sõnul selliseid plaane veel ei ole.

Kui Helsingi ja Riia vahel peaks avanema reisiliin, oleks see alkoholitootjate ja maaletoojate liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul suur väljakutse Eesti üldisele konkurentsivõimele. „Tallinn kaotaks Riiale rohkelt külastajaid. 77 protsenti Eestit külastavatest soomlastest ostab siit alkoholi. Soodne alkohol on üks peamine põhjus Eesti külastamiseks,“ märkis Peil.

Kui soomlased peaksid tõesti hakkama Tallinnast mööda sõitma, kaotaksid lisaks alkoholipoodidele ka muud teenusepakkujad, nagu hotellid, söögikohad ja poed.

„Valdkonnas tegutsevate ettevõtete soovitus riigile on vaadata naabrite aktsiisipoliitikat ja sellest lähtudes kohaldada meie oma. Praeguse maksupoliitika juures ei suuda aus kaupmees Läti poodidega alkoholimüügis konkureerida,“ nentis Peil, kelle sõnul on juba tänavu alkoholimüük Tallinna sadamaalal oluliselt kukkunud. „Järgmisel aastal see trend kindlasti jätkub."