Stiilse kodu tiitli Iittalalt pälvis Tondi kasarmutesse leidliku ruumikasutusega äärmiselt stiilse kodu loonud Andres Arro.

Stiilne kodu • 1000 € kinkekaart Iittalalt Andres ja Anton Aston Arro kodu läbi kolme korruse asub ajaloolises Tondi kasarmu hoones. Erakordselt sujuvalt ühendatud ajaloolised ja uued materjalid, industriaalsed ja kodused detailid loovad eriti stiilipuhta terviku. Erilist äramärkimist väärib leidlik ruumikasutus. (Juta Kübarsepp)

Teist korda valiti kodufinalistide hulgast ka publiku lemmik – Endover Kinnisvara preemia sai rahva tahtel perekond Lige Tallinnast.

Publiku lemmikkodu • 1500 € Endover Kinnisvaralt Jonatan ja Katariina Lige kodu asub tillukeses hoovimajas Pelgulinnas. Kahe katusealuse magamistoaga majake on sisustatud vastupandamatult õdusaks noore pere pesaks. (Juta Kübarsepp)

Parima maastikukujundusega aia tiitel Husqvarnalt läks Anija valda avarate vaadetega aia loonud Triinu Kaldojale ja Tarmo Kaingile ning Fiskarsi eripreemiad pälvisid tervikliku noore aia eest perekond Ambur Harku vallast, põneva taimevaliku ja mitmekülgsete aiarajatiste eest perekond Kõue Haljala vallast ning põnevate taimekoosluste ja kaunite õitega perekond Loo aed Kohila vallas. Eestis ainulaadse aiakultuuri edendamise preemia Bauhofilt pälvis sel aastal aiandusspetsialist ja autor Jüri Annist.

Parim maastikuaed • 1500 € Husqvarnalt Triinu Kaldoja ja Tarmo Kaing on pere ühise nõu ja jõuga taaselustanud Anija vallas nii endise taluhäärberi kui ka krundilt läbivoolava Aavoja kaldad ning avanud vaated maastikule. (Tiina Tammet)

Aia eripreemia • 500 € kinkekaart Fiskarsilt Perekond Kõue aias Haljala vallas väärivad lisaks põnevale taimevalikule äramärkimist erakordselt läbimõeldud ning mitmekülgsed aiarajatised. Laste mängumaja grilltraktor on peremehe oma disainitud ning ehitatud. (Tiina Tammet)

Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Ele Praks: „Ajakirja ja sponsorite missiooniks on konkursi kaudu toetada Eesti omanäolise kodu- ja aiakultuuri arengut. Kodune keskkond on vähemalt sama oluline kui avalik ruum ja on suur rõõm, et meil leidub nii palju inimesi, kes selle keskkonna loomisesse on valmis suure kire ja pühendumisega panustama. Eesti kodud on stiilsed, soojad ja külalislahked. Oleme siiralt tänulikud kõigile, kes on olnud nüüd ja edaspidi valmis oma saavutusi teistega jagama!“

Huvi võistluse vastu on olnud läbi aastate püsiv, ka tänavu osales konkursil ligi 100 kodu ja aeda, auhindu jagati 20 000 euro väärtuses.

Võistlusel hinnati võrdselt otstarbekust, asjakohasust ja esteetilist tulemust, esile tõusid jätkusuutlikult korrastatud ning loominguliselt viimistletud kodud ja aiad. Ajakirja Kodu & Aed toimetajatest ja sponsorite esindajatest koosneva žürii tööd juhendasid valdkonniti sisekujundaja Sirje Kadalipp ja aiandusspetsialist Eneli Käger.