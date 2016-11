Inimene, kelle lähedane läheb kaduma, tahab, et politsei teeks kõik, mis võimalik, et kadunu võimalikult kiiresti üles leitaks. Kui kriminaalmenetluse algatamiseks aga alust ei ole, jäävad menetleja käed lühikeseks – olulise juhtlõngani jõudmist võib takistada mõni seadus, ja uurimine võibki ummikusse joosta. Vastusega „pole võimalik uurida“ ei lepi aga küllap ükski inimeseotsija. Ja kas peakski?

On kiiduväärt, et teema on arutlusele võtnud riigikogu õiguskomisjon. Algatatud seadusemuudatusega kirjutatakse kadunud inimeste otsimise ülesanne politsei- ja piirivalveseadusesse ja politseile antakse rohkem õigusi – näiteks plaanitakse tagada ligipääs kadunu pangakaardiinfole. Selline väljavaade ei pruugi küll meeldida neile, kes vabatahtlikult pakku läinud – olgu siis võlausaldaja, tööandja või tüütute lähedaste eest –, kuid needki inimesed tuleb võimalikult kiiresti üles leida, et välistada võimalik õnnetus või kuritegu ja suunata politsei ressurss teiste kadunute leidmiseks.

Küll aga võiks praegu lauale pandud muudatustega veelgi kaugemale minna. Nii on veel lahtine, kas politseile tuleks anda enam õigust mobiilseks positsioneerimiseks. Et tänapäeval on nutitelefon peaaegu kõigil taskus, võiks aga just see osutuda kiireimaks viisiks, kuidas jõuda kadunud või isegi õnnetusse sattunud inimeseni.

Seadusemuudatusi suuresti tagant tõuganud ja vabatahtlikkuse alusel kadunute otsimisega tegelevad kodanikuühendused nõuavad, et kadunute otsimine muutuks senisest süsteemsemaks. Sihtasutuse Kadunud tegevjuht Aare Rüütel rõhutab, et info kogumise võimaluste kõrval peab paranema ka infovahetus – mõelda võiks üleriigilisele uurimisgrupi moodustamisele ning sideohvitseri ametikoha loomisele, kes oleks infovahendajaks lähedaste ja menetleja vahel. Seegi idee väärib kaalumist.

Seadused peavad inimesi aitama, mitte olema takistuseks, miks politsei ei saa oma tööd võimalikult hästi teha. Aeg seadusemuudatuseks on juba ammu küps.