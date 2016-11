„Kas ajakirjanikud ikka teavad, et maaslamajat ei lööda!“ noomis kõrgharitud keskastmejuht nädala hakul. Ei saanud esialgu arugi, keda ta silmas peab. Martin Repinskit! See juht pole ainus, kellele on jäänud mulje, et meedia valis kindla sihtmärgi ja võttis eesmärgiks ta ministrikohalt kukutada. Olen kuulnud ka veendumusi, et ilmselt on tegu Reformierakonna tellimustööga värske ministri mustamiseks.

Kui igast Repinski sõnakillust valmib uus suure pealkirjaga uudis, siis lugeja küsib, kas selline kriitika on ikka õigustatud. Naljaga pooleks võib seda äraspidiseks turundamisekski pidada – on ju Repinski öelnud, et tema Tallinnas asuva talupoe käive kasvas rekordiliselt.

Meedia töö on skandaali tagamaid uurida ja jääda samal ajal neutraalseks, kuid juhtunu kajastamine on igal juhul vajalik. Paljudele Konjut puudutavatele küsimustele pole Repinski veel otse vastanud ja loodan, et meedia eesotsas teemaalgataja Eesti Ekspressiga jätkab küsimist. Eks ühiskonna lõplikud hinnangud lähtu ka sellest, kas Repinski jääb ametisse või mitte.