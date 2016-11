See on kindlasti maailma kõige kuulsam paranähtuste põnevussari, mis on üle kümne aasta vaikinud. Kuid nüüd on nad tagasi ja on taas aeg minna salapärasele teekonnale FBI agentide Dana Scully ja Fox Mulderiga. Legendaarsete "Salatoimikute" verivärsked osad jõuavad TV3-e vahendusel televaatajate ette alates 7. detsembrist.

Maailma kõige kuulsam paranähtusi uuriv paar Mulder ja Scully on tagasi pärast 13 aastat. Nüüd aastaid hiljem avatakse siiani varjatuna püsinud ning veelgi süngemad "Salatoimikud". Emmyde ja Kuldgloobustega pärjatud ulmesarja uus hooaeg on vaatemängulisem ja põnevam kui kunagi varem. Kuus uut episoodi toob vaatajate ette sarja looja Chris Carter ning peaosades mängivad taas David Duchovny ja Gillian Anderson. “Hea uudis on see, et maailm on muutunud veelgi veidramaks, mistõttu on praegu ideaalne aeg need kuus lugu rääkida,” ütles sarja looja Carter.

"Salatoimikud" alustas 1993. aastal ning kestis üheksa hooaega, mis on teinud sarjast kõige kauem teleekraanil püsinud paranähtuste põnevussarja kogu teleajaloos. Samuti on peetud sarja üheks edukaimaks teledraamaks läbi ajaloo. Sarja põhjal tehti kaks täispikka kinofilmi. Seriaali keskmes on kaks FBI eriagenti, Dana Scully ning Fox Mulder, kes uurivad müstilisi, lahendamata jäänud ja paranormaalseid juhtumeid. Mulder (Duchovny) usub tulnukate olemasolusse ning on avatud paranormaalsetele nähtustele, samas kui tema teadlasest partner Scully on skeptik ning otsib ennekõike teaduslikke seletusi neile juhtumitele.

Verivärske “Salatoimikute” hooaeg TV3-e ekraanil alustab 7.detsembrist kell 22.35.