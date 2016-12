Õhtuleht ja Realist korraldasid katse, et teha kindlaks, milline käsitööna valminud naturaalsest toorainest limonaadidest on parim. Sealjuures kõik maitsvad limonaadid on ilma säilitusaineteta ja toodetud Eestis.

Limonaade hindasid kuus inimest kuuepallisüsteemis – kõige enam meeldinu sai kuus punkti, teine koht neli punkti, kolmas koht kaks punkti. Maksimaalne punktisumma oli 36.

Astelpaju – 30 punkti

- Lõhn on tugevalt astelpajune, väga hea ja värskendav.

- Tuntav on mingi pisike, aga meeldiv vürts.

- Minu jaoks veidi hapu. Nendele kindlasti väga sobiv, kes pole erilised magusasõbrad.

- Maitse on mõnusalt naturaalne. Selline tunne nagu oleks ise tehtud.

- Muidu eriline limpsisõber ei ole, aga seda läheksin ostma küll. Kujutan ette, et kuumal suvepäeval oleks hea värskendus rannas.

- Lõhn ja maitse on väga loomulikud.

- Väga ilus kollane!

Maasika-rabarberi – 22 punkti

- Lõhnab nagu lapsepõlvehõnguline maasikamoos.

- Maitses on tunda eelkõige rabarberit.

- Minu uus lemmik.

- Joogi värv on nii ilus!

- Mõnda kokteili oleks sellest päris hea teha, kujutan ette.

- Väga magusa ja meeldiva lõhnaga, kutsub jooma.

- Meenutab veidi Prosecco’t.

- Maitse on tasakaalus.

- Meenutab suve vanaema juures maal.

(Stanislav Moškov)

Ingveri-piparmündi – 20 punkti

- Selle joogi joomine äratab üles! Särtsakas!

- Meenutab mingit vana ja tuttavat limonaadi. Tekitab sellise mõnusa ja hea tunda.

- Jällegi üks mu lemmikutest. Mulle väga meeldib ingver.

- Pole nii magus nagu limonaadid tavaliselt kipuvad olema. Mõnus!

- Välimus on hea, lõhn meenutab sidrunit.

- Maitselt on rohkem tunda piparmünti kui ingverit.

- Meenutab natuke Mojitot.

- Ostaksin talvel tervise turgutamiseks.