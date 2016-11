Mis seob eksmiss Evelyn Mikomäge, Buduaari juht Marge Tavat ning kunagist Caateri lauljat Triin Sommerit? See on raamatupidaja Annika Urm, kelle tõttu on seltskonnadaamid rahast ilma jäänud.

“Annika Urm tegi Buduaari klientidele arveid oma isikliku firma alt. Ja kuna arvete peal oli selgituseks täpselt kirjutatudki, et “reklaam Buduaaris”, “Buduaari üritus” jne siis need kliendid isegi ei osanud kahelda,” meenutab Buduaar Meedia juht Marge Tava.

“Oma väga kallist sõbrannast ma ei oodanud, et ta võib nagu jätta maksmata rahasid, kui on kokkulepitud summad. Aga see täpselt juhtus,” on oma endises heas sõbrannas pettunud Triin Sommer.

Raha kaotas ka Sushi Cati omanik Evelyn Mikomägi, kui oma restorani Annika Urmile välja rentis.

Kuidas Annika Urm tuntud naised rahast ilma jättis ning mis juhtus siis, kui Radar end äridaamiks nimetava naisega intervjuule läks, vaata täna õhtul kell 20:00 Kanal 2 saatest "Radar".