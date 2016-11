Eile “Eesti selgeltnägijate tuleproovi” võtjaks kuulutatud šamaan Anu jagas nõu, kuidas tõmmata oma elus ligi raha ja armastust. Raha kohta rääkis Anu, et kõige lihtsam on justkui teeselda, et raha on, isegi kui rahakotis puhub kõle tuul. “Ärge kunagi öelge, mul ei ole raha, ma ei saa seda omale lubada, see ongi see, mis paneb sellesse energia!” õpetas nõid.

Armastuse kohta rääkis Anu, et ka see on asi, millest inimesed ei peaks nii pingsalt mõtlema, kuna see hakkab elu segama.