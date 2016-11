Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri juhatuse liige Kristjan Hallik allkirjastas ERSO kunstilise juhi ja peadirigendi Neeme Järviga lepingu, mille kohaselt jätkab Järvi samal ametikohal kuni aastani 2020.

ERSO ja Neeme Järvi lähiaastate plaanid sisaldavad kontserdireisi Ameerika Ühendriikidesse (2018) ning Rudolf Tobiase oratooriumi "Joonase lähetamine" ettekannet Berliinis (2018). Lähihooaegade jooksul on Neeme Järvi käe all kavas ette kanda kõik Beethoveni sümfooniad, jätkuvad plaadistused ning põnevate solistide esitlused ERSO kontsertidel.

Neeme Järvi hindab ERSO kvaliteeti kõrgeks ning töömeeleolu heaks: "ERSOs valitseb praegu entusiastlik ja töiselt loominguline õhkkond. Tunda on, et kõik on huvitatud võimalikult hea tulemuse saavutamisest,“ ütleb maestro.

Möödunud nädalal avalikustati info, et ERSO, Neeme Järvi ja viiulisolist Vadim Gluzmani käesoleva aasta kevadel avalikkuse ette jõudnud heliplaat Prokofjevi viiulikontsertidega on rahvusvaheliste muusikaauhindade nominent parima kogumiku kategoorias.

Neeme Järvi ja ERSO koostöö sai alguse 1956. aastal, neli aastat hiljem sai Järvist orkestri koosseisuline dirigent ja 1963. aastal peadirigent. Hooajast 2010/2011 on Neeme Järvist taas ERSO kunstiline juht ja peadirigent.