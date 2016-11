Tossuhullus ei näita veel sugugi jahenemise märke. Uueks hitiks on Adidase limiteeritud koguses toodetud tossud.

Ilmselt ei oleks keegi veel mõned aastad tagasi arvanud, et tossudest võiksid saada kunagi mingid trendijalanõud või siis kujunevad mõned mudelid nii suureks hitiks, et nende omanikuks saamine on nagu lotovõit.

Nii aga on täpselt läinud ning viimaseks hitiks on Adidase ZX Flux W Core mudel. Tõsi, mitte kõik selle mudeli tossud pole hitid, vaid ainult mustad, roosa kullaga detailidega.

Väidetavalt on tossud nii populaarsed, et neid polegi enam kuskil saada ning nende omanikuks ongi võimalik saada ainult läbi eBay ja teiste sarnaste veebilehekülgede. Hinna puhul tuleb arvestada aga üle 200 eurose väljaminekuga.