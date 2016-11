"Esimene oli klassikaline situatsioon. Spordiklubi oli eest valgustatud, üle tee oli maja, mille keldrikorrusel ootas inimene automaadiga," meenutab Lao esimest atentaati, mil sai tabamuse Kalašnikovist. Teisel korral oli tegemist pommiga: "Mind päästis see, et nad ei asetanud seda õigesti, ei pannud raskust õigesse kohta."

See kõik lõi olukorra, kus Meelis Lao palkas endale aastateks automaatidega relvastatud ihukaitsjad ning tellis Saksamaalt soomustatud auto. Kuigi ta ise pääses eluga, oli neid, kes karmil ajal ellu ei jäänud: "On juhtunud ikka, et kõik sealt elu ja tervisega pääsenud ei ole."