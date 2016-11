Eesti üks armastatumaid moemaju, Embassy of Fashion, tähistab sellel neljapäeval Black Birthday nime kandva glamuurse peoga oma seitsmendat juubelit. Lisaks tähistavad moesaadikud Aldo Järvsoo, Ketlin Bachmann, Tanel Veenre ja Riina Põldroos ka 20 aastat moe- ja ehtekunstis ning veelgi erilisemaks teeb õhtu Riina ja Aldo 40. juubel.

Embassy of Fashioni disainerite rikkalikus loomingus on läbi aegade kohtunud must pits, õhuline šifoon, värviline volangidemeri ja neopreeni volüümikad vormid müstiliste fööniksite, libahuntide, luikede ning eebenipuust ööliblikate hämara iluga. Moemaja stiilne glamuur on neist teinud Eesti punaste vaipade lemmiku, olles võlunud moepublikut ka Ameerikast Milanoni ning Taiwanist Selfridge’i kaubamaja vaateakendeni.

Vaata galeriid ja meenuta, milliste kleitidega on Embassy of Fashion aastate jooksul üllatanud.