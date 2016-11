Maaeluministril Martin Repinskil ei ole uues ametis lihtne - alles maadleb ta oma kitsefarmi skandaalidega ja nüüd lahkus tema ministeeriumisse tulekuga seal neli aastat avalike suhete osakonna juhiks olnud Kristo Mäe. Ministri visioonid ei kattunud Mäe omadega.

Kuus päeva juhtis Repinski maaeluministeeriumi, kui Kristo Mäe sealt lahkus. Minister Repinski ei avalda, millised olid tema visioonid, mida Mäe ei tahtnud kaasa teha. "Meil Kristoga on selline kokkulepe, et ma kommenteerin täpselt nii palju, kui tema kommenteeris ja ei too neid detaile välja, mismoodi me erinevalt mõtlesime. Ma võin kinnitada vaid seda, et meil on väga head suhted ja see kokkulepe oli meil väga sõbralik," ütleb Repinski vaid.

Oma visioonist saate ikka rääkida, mis teile meeldiks ministeeriumi avalikus suhtluses muuta? "Ma lubasin temale, et ma rohkem ei kommenteeri seda ja ma ei hakka inimest petma ja teistmoodi käituma," jäi Repinski kindlaks, et tema juhtimise all on ministeeriumi suhtlus avalikkusega isiklik ja salajane asi.

Kas visioonide erinevus võis olla selles, et värske minister ajas isikliku elu ministeeriumi omaga segi ja seda Mäe alla neelata ei tahtnud? Näiteks ei puutu kuidagi ministeeriumi töösse asjaolu, et Repinskil on lõpuni selgitamata tema kitsefarmis toimunu, aga selleteemalise pressikonverentsi korraldas ta ministeeriumi ruumides.