Toidutuub on lihtne ja mugav võimalus lapsele kõikjal kodus valmistatud toidu pakkumiseks. Valmista püree või smuuti, täida toidutuub ning pista sügavkülmikusse, tarvita kohe või võta kodust väljudes kaasa. Pärast kasutust loputa puhtaks jooksva vee all või nõudepesumasinas ning tuub on valmis uueks kasutuseks!

TOIDUTUUB ON:

Korduvkasutatav – üks tuub kestab vähemalt 50 kasutuskorda!

Vastupidav – tuubi sulgemiseks on topelt minigrip-kinnitus.

Turvaline – tuub on valmistatud BPA, PVC ja ftalaatide vabast plastikust, tuubil on suur kork.

Sügavkülmutatav – saad korraga valmistada suurema koguse püreed ning tuubid sügavkülmutada! Ühte tuubi mahub u 140 ml püreed.

Nõudepesumasinas pestav.

Lihtsasti puhastatav – toidutuubil pole sees ühtegi nurka, kõik on nurgad on tehtud ümaraks, et vältida toidu nurka kogunemist, mis teeks puhastamise keerulisemaks.

Toidu lisamiseks eemalda kork ja puhu tuubi sisse. See teeb toidu lisamise kergemaks. Täida tuub lusika või lehtriga. Soojenda tuubis toit enne söömist kuumas veekausis. Loputa enne nõudepesumasinasse asetamist veega toidujäägid välja.

Kuidas sündis toidutuub?

Toidutuub tekkis vajadusest pakkuda oma lapsele kodus valmistatud toitu ka kodust väljas olles. Alati on võimalik küll toitu kaasa võtta ka karbikestega ning siis lusikaga sööta, ent tuubist söömine läheb kiiremini, mugavamalt ja ka oluliselt puhtamalt.

