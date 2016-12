Enamuste meeste jaoks võib erektsioon tekkida ootamatult ja igal võimalikul põhjusel. Mõte on mingi kindla naise juures... Mobiil heliseb ja väriseb taskus...

Mõnikord piisab ka hommikul ärkamisest...

Vanemaks saades õpivad mehed oma ihuga paremini hakkama saama. Mõtle pesapallile, surmale, et erektsioon kaoks.

2. Erektsioonile ei saa kindel olla

Kõigil meestel pole erektsiooniga probleeme, aga tagasilöögid jätavad jälje...

Korra kogenud, et erektsioon võib tahtmatult ja ootamatult kaduda - mees ei usalda end ja oma meheau enam.

Nii nagu erektsioon võib ootamatult tekkida - nii võib ta sama ootamatult ka kaduda. Tujutsev tegelane...

Alkohol on kindlasti üks süüdlane, kui erektsioon ootamatult kaob...

3. Kõik erektsioonid on erinevad

Peenist võib võrrelda lumehelbega - kõik on erinevad! Miljonid mõjutajad, millest olenevalt sõltub erektsiooni ajal mehe peenise suurus, laius.

Kui mõni eriti kiimas mees saadab naisele oma järjekordsest erektsionist pildi, siis naine vaatab ja mõtleb- jälle. Mees aga teab, et igal pildil on peenise puhul miskit teisiti.

Armunu marss ja veenus ei leia lihtsalt ühist keelt...

4. Erektsioonid on ebamugavad

Pole harv juhus, kui mees kogeb erektsiooni kõige ebameeldivamal ajal. Olgu selleks siis sel päeval kantav ebamugav aluspesu või just sel hetkel mööduvad nunnad.

Õnneks on riietega võimalik mõndagi varjata - ka erektsiooni.

5. Erektsioon võib teha haiget

Erektsiooni ajal voolab suur kogus verd peenisesse. Mida kauemaks see sinna jääb, seda suurem võib olla valu, mida mees tunneb. Kui Viagra puhul hoiatatakse, et erektsioon ei tohiks kesta üle nelja tunni, siis juba keskmine mees teab, et pool tundi kestnud erektsiooni on liig.

6. Mehed on hirmul, et erektsiooni enam ei teki