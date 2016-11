Eesti uus president Kersti Kaljulaid toetab pigem vabaturumajandust, kuid Eesti majandust ei ole võimalik tema hinnangul turgutada Soome näitel, vaid pigem muude lahenduste, näiteks e-kodakondsuse kaasabil.

Ajalehele Kauppalehti antud intervjuus räägib Kaljulaid, et lisaks e-kodakondsusele muutub oluliseks ka tuleval kevadel Soome ja Eesti vahel loodav X-tee ehk MTÜ Koosvõimelahenduste Instituut.

"Rahvusvahelised ettevõtted ei tule enam siia tavapärase tehnoloogiaga valmistama tooteid traditsioonilisele turule mitte seepärast, et siin oleks odavam. Me ei ole neile enam lahendus konkurentsivõimega kaasnevatele probleemidele. Peame ise muutuva innovatsiooniliidriteks. Ja see on juhtumas: IKT-sektor toodab juba 4,6 protsenti (bruto) sisemajanduse kogutoodangust. Tunneli lõpus paistab valgus," selgitab Kaljulaid.