Facebooki kommuuni "Märgatud: TALLINN'as" on postitatud video, millelt on näha, kuidas autole äkitselt ette keeranud noormees haarab sõidukist kurikataolise eseme. Isik ei jõua kurikaga vehkima hakatagi, sest mööduv auto pritsib kurikakangelast poriveega.

"Tundub, et nüüd on igal liiklushuligaanil kurikas või golfikepp tagaistmel kaasas. Seekord jäi see aga õnneks ka pardakaamera salvestise peale. Ma ei teagi, kas tegu oli karmaga, aga liiklusmaniakk sai oma teenitud palga," on sõnatud video kirjelduses.

Kommentaariumis on mitmed avaldanud arvamust, et videos nähtu on lavastatud.