"Kas Barron Trump on autistlik?" küsis Iiri päritolu USA näitleja, koomik, laulja ja kirjanik Rosie O’Donnell Twitteris. "Kui nii, siis missugune hämmastav võimalus pöörata tähelepanu sellele epideemiale!"

Näitlejanna julges oletusi teha ja "märke lugeda", kuna tema 3aastane tütar Dakota sai autismidiagnoosi läinud septembris, vahendab Daily Mail.

Rosie O'Donnell (Vida Press)

Kuid see on loo üks pool, pealegi üsna süütu. Kogu asi sai alguse hoopiski ühest videoblogijast, kes taolise kahtlusega esimesena välja tuli - O'Donell oli vaid oletuse jagaja ning kommenteerija. Pärast seda aga levis video kui kulutuli, jõudes ka tulevase presidendipaari kõrvu.

Perekond Trump (Reuters / Scanpix)

Hetkel seisab juutuuber James Hunter silmitsi võimalusega, et Barroni ema Melania tema vastu süüdistuse esitab. "Ma ausalt kardan praegu. Ainus põhjus, miks ma selle video tegin, oli see, et nägin, kui palju sotsiaalmeedia Barraon Trumpi üle nalja heitis. Tahtsin seda lõpetada. Mul on tõepoolest kahju, kui ma olukorra veel halvemaks ajasin," sõnas James oma avalikus avalduses Gossip Copile. "Saatsin video privaatselt neile, kes Barronit kiusasid, selgitades, et ta võib olla autistlik. Kuid siis jagas seda Rosie O'Donell ning asi läks käest."

Melania ja Barron (Reuters / Scanpix)

Trumpi 10aastane poeg pälvis tähelepanu oma eemaoleva käitumisega, kui ta koos presidendiks valitud isaga 9. novembril rahva ette astus.