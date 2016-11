Eile hommikul president Toomas Hendrik Ilvese ja Ieva Ilvese perre sündinud pisikene Hans Hendrik Ilves kannab taevatähtede eeskujul edasi Amburi tähtkuju. Milliseid isikuomadusi see väikesele Hansule väidetavalt toob ning mis ametit ta kaaluma peaks?

Amburid on õnnelikud ja mängulised tegelased, kes ei kaota pea iial optimismi ning naudivad juba pisikesest peale teiste tähelepanu. Väike Ambur väljendab oma muretut suhtumist, kui otsustab maja peale tatsama minna, sipelgaid uurida või süveneda vaibamustrisse. Võid kindel olla, et üsna pea saad sinagi sellest osa, sest ta ei suuda kaua üksi olla. Just sarnast avastamisrõõmu ja lapsikust kannavad Amburid endaga terve elu, isegi vanuigi suudavad nad leida kõiges positiivset ning näha murepilvede taga paistmas päikest.

Öeldakse, et uudishimu tappis kassi – detsembrilapsed kannavad seda ütlust kenasti edasi. Nende päev algab ja lõpeb küsimustega, nagu "miks see ahi on kuum?" või "miks peab jõuluvanale kirja kirjutama, kui päkapikud kõike näevad?".