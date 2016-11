Kui Eesti kergitab alkoholiaktsiise, siis laevafirma Tallink kaalub alkoholikruiiside korraldamist Helsingist Riiga.

Tallink uurib võimalusi, kuidas avada uus reis Soome ja Läti vahel. Firmast öeldi, et plaane reisi avamiseks veel ei ole, kuid juba uuritakse olukorda, kirjutas Ilta-Sanomat. Soome leht valgustab oma lugejaid, et Eesti valitsus kavatseb õllede aktsiise tõsta järgmisel suvel 65 protsenti ning hiljem kerkib maks veelgi. Seoses sellise maksutõusuga ennustatakse soomlaste alkoturismi kahanemist Tallinnasse.

Lätis, kus alkohol maksab märkimisväärselt vähem kui Eestis, on piiri lähistel asutatud hulgaliselt napsipoode.

"Need eestlased on nii rikkad, et enam soomlaste eurosid ei vaja, nemad võivad elada härradena,“ kommenteerib soomlanna uudist Ilta-Sanomate Facebooki lehel.