Sellele kõige kallimale tahaks ju teha ägedaima kingi. Kui Sul endal on pea tühi, siis oled õnnega koos, sest oleme kokku pannud mõned ägedad ja seksikad jõulukingiideed kallimale. Nagu ikka meile kombeks, on need kingiideed natuke vallatud ja eriti äge on see, et neid saab nautida koos!

Kingi elamus. Heaks näiteks on õhtusöök restoranis mis just avati või kuhu alati olete tahtnud minna. Kingitus ei pea olema mõni asi, vastupidi - kustumatu mälestuse võib jätta hoopis elamus, mille te ise koos eriliseks teete.

Kui aga tahad sellele ühe korraliku vindi juurde lisada, siis kingi vahetult enne õhtusööki oma kallimale Lelo Tiani 3 paaridevibraator mille leiad SIIT. See on meie butiigi vaieldamatu bestseller, mis saanud ainult superhead tagasisidet. See on pisikene vibraator, mis käib naise sisse ning mille üks ots toetub kliitorile ja teine G-punktile. Nüüd tuleb lõbus osa – vibraator töötab kaugjuhitava puldiga, mida saab juhtida kuni 12 meetri kauguselt. Kasutage seda teadmist vastavalt oma rikutuse astmele.

Kingi kodune (aga üldse mitte tavaline) õhtu. Olgem ausad – sina ise võid olla kõige parem kink, mida üks hing võib ihata. Korralda oma kallimale eriline õhtu (või koondage jõud ja korraldage see ühe seksika supertiimina endale koos). Siin on mõned ideed, millega saad tavalise koduse argipäevamiljöö überseksikaks ja mahedaks pöörata:

* Massaažiõliküünal teeb kaht tööd samal ajal – loob õdusa ja mõnusalt lõhnava õhkkonna ning kuna see küünal on valmistatud spetsiaalsest sheavõist ja igasugustest muudest headest-looduslikest asjadest, siis saad seda täpselt õigele temperatuurile sulanud küünlavaha kasutada sensuaalse massaaži tegemiseks. Vaata SIIN Lelo massaažiõliküünlaid ja täpsemat kasutusjuhist.

* "50 halli varjundit" on üks äge raamat, mis jõudnud paljude raamaturiiulile. See on meid kõiki natuke raputanud ja BDSM maailma poole vaatama pannud. Meid inspireeris see nii väga, et panime kokku 50 halli varjundit kinkekomplektid, mis on müügil ainult Fifi butiigis ja millest kõik on erineva teemaga. Iga karp on omamoodi ja endale leiavad midagi nii nunnutajad kui need, kes otsivad teki alt teravamaid elamusi. Leia see õige SIIT.

* Lelo sekslelud! Just Lelo on sekslelude maailmas praegu kuum sõna. Lelo sekslelud on nii head, et anname neile lausa üheaastase garantii! Jõulude puhul lisasime müügile Lelo kinkekomplektid kuni -54% allahindlusega. Vaata SIIT.



Seksikas pesu. Kui olete pesu fännid, siis SIIT leiad seksikad kehasukad, SIIT nii pehme kui tugeva vormiga korsetid ning SIIT leiad kõige stiilsemad hommikumantlid, mida Su silm on näinud.

Midagi luksuslikku. Kui tahad kallimale midagi tõeliselt luksuslikku kinkida, siis naiste luksustooted leiad SIIT ja meeste omad SIIT. Eriliselt võib välja tuua SELLE imekauni Vesper vibraator-kaelakee. Seda kannaks James Bond luurel olles. Saadaval nii kullast, valgest kullast kui hõbedast.

Lelo on turule tulnud 24k kullast (vaata SIIT) ja roostevabast terasest (müügil SIIN) dildodega.