Printsess Eugenie on küll viimased kuud tõrjunud kuuldusi kihlumisest, kuid Daily Mail märgib, et tema silmatorkav salenemine viib siiski mõtted peatsetele pulmadele.

Eks taha Elizabeth II keskmise poja Andrew’ noorem tütar pruutkleidis võimalikult trimm välja näha. Eugenie (26) on juba kuus aastat kurameerinud Jack Brooksbanki nimelise ärimehega, kellega ta tutvus Sveitsi suusakuurordis.

Kindel on aga see, et pulmadeks valmistub prints Williami naiseõde Pippa Middleton. Daily Mailile on teada, et kaunitar voolib oma niigi siredat figuuri Pilatese ja joogatrennides – ikka selleks, et maikuiseks laulatuseks tippvormis olla.