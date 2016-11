Jõulud lähenevad ja sind on kutsutud kümnetele pidudele - see kõik peaks mahtuma vaid paari nädala sisse! Sul pole midagi selga panna, sest kõik on juba vana, varem kantud või liialt suur-väike. Sa ei ole ainus, kes selliste muredega silmitsi seisab, sest tuhanded naised on pidude ootuses sama ärevil, vahendab Metro. Mis naisi hirmutab ja ärevaks muudab?

12 muret, mida naised enne jõule peast ei saa...

1. Mul on kuus pidu, kuhu pean minema, aga kleite pole piisavalt 2. Mul ei ole aimugi, et milline kleit mulle sobib, kuid olen liiga arg, et paluda abi... 3. Ma ei saa lubada uut kleiti, aga mu vanad kleidid on igavad Lisa vanale kleidile särtsu juurde mõne ehte või käekotiga?! 4. Kleit hoiab kummaliselt - kasuta korrigeerivat pesu! 5. Pühade ajal tahaks lasta lõdvaks - innusta end mõttega, et saad uuel aastal vormi ja ära jäta trenni vahele nüüdki! 6. Ma ei kanna kunagi kleiti, kuid jõuludel justkui peaksin... Ei ole ühtegi reeglit, mis sunniks sind ka jõulude ajal kleiti pugema! Vallatu pluus ja viisakad püksid võivad olla sinu valikuks peol! 7. Ma tunnen end vastikult! Kõigil meil on päevi, kui me ei ole millegagi rahul. Ära virise oma keha üle, vaid ülista oma vormi! Pigem mõelda positiivselt! Pole ju jumet ideel, et surud end pisemasse kleiti, mis ikkagi ei varja su ülekilosid ja kurve. 8. Ma vihkan oma jalgu... Ära tunne, et peaksid pidevalt talvel just käima tumedates sukkades. Kui sulle tunduvad su jalad niimoodi koledana - mine ilma või vali heledamat tooni sukkpüksid. 9. Kõrged kontsad on küll saatana kätetöö... Vali hoopis saapad või mugavamad jalanõud. 10. Kuidas peol meeldiva inimese tähelepanu võita? Kui sa tunned end enesekindlana ja oled ka oma välimuse särama löönud, siis paistad silma ka sellele, kes sulle meeldib! 11. Mis saab siis, kui keegi teine on peol sama kleidiga? Ikka juhtub! Ära lase pead norgu, vaid naudi pidu! 12. Äkki teen ennast lolliks?