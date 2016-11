Maailmakuulsa tsirkusetrupi Cirque du Soleil’ õhuakrobaat Lisa Skinner kukkus hiljutisel esinemisel kuue meetri kõrguselt alla ning murdis selgroolüli.

See oli siiski õnnelik õnnetus: ehkki Austraalia tippvõimlejana tuntud Skinner murdis Brisbane’is antud šõus “Kooza” ka käeluu ja kaotas mõneks ajaks teadvuse, lubavad arstid talle täit paranemist. Ta peab kandma spetsiaalset peafiksaatorit. “Paranemiseks kulub 6-12 nädalat,” rääkis Lisa ema kohalikule raadiojaamale. “Aga tema käed-jalad liiguvad ja see on põhiline.”

BBC Newsi teatel kuulus Skinner 1996, 2000 ja 2004 Austraalia olümpiakoondisesse ning võitis 1998. aastal Briti Rahvaste Ühenduse mängudel kuldmedali.