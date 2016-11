Briti abiõpetaja astus kohtu ette õpilastega seksimise pärast. Kohus mõistis talle 32 kuu pikkuse vangistuse, ehkki kohtunik kahtles, kas naine ei kannatanud mitte depressiooni all või oli muud moodi vaimselt häiritud.

37aastane Jill Meldrum-Jones praktiseeris oma 15aastaste õpilastega seksi koolireisi ajal ja lennukis, kirjutas BBC.

Juhtumid tulid päevavalgele tänu kuulujuttudele abiõpetaja suhtes. Meldrum-Jonesile esitati kokku seitse süüdistust seoses seksuaalse tegevusega laste suhtes ning laste seksuaalsele tegevusele õhutamisega. Süüdistaja Stefan Kolodynski rääkis Coventry kroonikohtu ees, et Meldrum-Jones saatis poistele tekstisõnumeid, mille tekstid väljendasid selgelt toimunut ning sisaldasid vestlusi uute kohtumiste korraldamise suunas.

Üks ohver ütles kohtus, et poiss, kes jäi tundmatuks, tunneb siiani piinlikkust ja on närvis. Kohtunik sõnas, et on peaaegu uskumatu, et naine, kes on õnnelikult abielus, kahe lapse ema ja intelligentne, kaotab kontrolli oma tunnete ja otsustusvõime üle. Kohtunik avaldas arvamust, et selline käitumine võis olla seotud depressiooni või tema vaimse seisundiga.