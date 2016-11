On uskumatu näha, kuidas täiskasvanud naeravad ja utsitavad taga mudilast, kes paljalt lumehangede vahel ringi jookseb. Selle asemel, et lapsele midagi selga anda või ta koju sooja viia.

Tegu on Kasahstanis liikvele läinud videoga, kus umbes kolmene põnn paljast mööda tänavat jookseb, jalas vaid saapad, vahendab The Sun.

Lapse läheduses on täiskasvanud, et olukorra üle vaid naeravad ega näi taipavat, et ilm pole sobilik lapsele lumehangede vahel ekslemiseks.

Laps olla kodust alasti välja jooksnud, misjärel mehed teda filmima asusid. Ometigi on mõistmatu, kuidas ei taipa täisealised mehed, et laps oleks tulnud koju tagasi viia, mitte teda pilgata ja filmida...

Vaata SIIT!