Ütle oma kallimale juba hommikul, et sul on temaga eriline plaan ja tekita temas ootusärevust. Kodus pane mängima mahe muusika ja põlema küünlad, sealhulgas "50 halli varjundit" massaažiõliküünal ja lase sel veidi aega põleda, et vaha soojeneks ja sulaks. Siis seo kallimal silmad hõbedatooni lipsuga kinni ja juhata magamistuppa.

Riietuge lahti ning suuna kallim voodile selili. Kustuta massaažiõliküünal ja kasuta selle vaha oma partneri kehal. Sa ei pea selle jaoks massaaži oskama: lihtsalt kanna õrnalt ja sensuaalselt oma käte ja kehaga) õli üle kogu tema keha. Kasuta ära seda, et tal silmad on kaetud ja seega on tema kõik teised meeled topeltteravad - sosista kõrva armastusavaldusi ja vaata, kuidas ta reageerib erinevatele puudutustele. Seejärel lase asjadel minna omasoodu ja eemalda silmside, kui soovid.

Üllata kallimat kingitusega mida saate koos nautida – kinkekomplekt "50 halli varjundit“ on selleks ideaalne valik!

Kinkekomplekt on stiilses karbis ja kinkimiseks valmis. Kohaletoimetamine on tasuta.

Pakkide hinnad algavad 39 eurost!

Vaata valikut SIIT!